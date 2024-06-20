Yalıtım malzemesi deposunda korkutan yangın!
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Haziran 2024 23:05 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 23:07
Yalova'da Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki yalıtım malzemesi deposunda yangın çıktı. Maddi hasarlı yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Yalova Bağlarbaşı Mahallesi Öğretmen Engin Karakaş Sokak'ta bulunan bir yalıtım malzemesi deposunda, bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Demir parmaklıklarla çevrili olan depodaki yangın, kısa sürede büyüdü. Yalıtım malzemeleri alevler içinde kaldı ve yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ekipler, yangının ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında depo, maddi hasar gördü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı