Yalıtım malzemesi deposunda korkutan yangın! 

20 Haziran 2024 23:05 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 23:07

Ukrayna Rusya’yı yine dronla vurdu: Petrol rafinerisinde yangın paniği!

Ukrayna Rusya’yı yine dronla vurdu: Petrol rafinerisinde yangın paniği!

Bergama Ilgındere Mahallesi'nde orman yangını çıktı, müdahale ediyor

Bergama Ilgındere Mahallesi'nde orman yangını çıktı, müdahale ediyor

Yalova Bağlarbaşı Mahallesi Öğretmen Engin Karakaş Sokak'ta bulunan bir yalıtım malzemesi deposunda, bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Demir parmaklıklarla çevrili olan depodaki yangın, kısa sürede büyüdü. Yalıtım malzemeleri alevler içinde kaldı ve yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekipler, yangının ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında depo, maddi hasar gördü.