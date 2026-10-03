Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 20:17
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 20:17

Yalova Adliyesi'ne yolsuzluk soruşturması: Tayinleri çıkan 2 şüpheli tutuklandı

Yalova Adliyesi’nde görevli İdari ve Mali İşler Müdürü ile bir memur, görevleri üzerinden kişisel çıkar sağlandığı ve bazı kurum ve iş yerlerinden menfaat temin edildiği iddiaları üzerine yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. 2 şüphelinin tutuklanmadan önce İstanbul'a tayinlerinin çıktığı öğrenildi.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Yalova Adliyesi'ne yolsuzluk soruşturması: Tayinleri çıkan 2 şüpheli tutuklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 20:17
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 20:17

Yalova Adliyesi’nde görev yapan İdari ve Mali İşler Müdürü E.A. ve memur F.B. hakkında, bazı işlemlerde kişisel çıkar sağlandığı ve çeşitli kurum ve iş yerlerinden menfaat temin edildiği yönündeki şikayetler üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 

"MİLYONLARCA LİRALIK MENFAAT SAĞLANDI" İDDİASI

Soruşturmanın kapsamının genişletildiği, dosyada milyonlarca liralık menfaat sağlandığı yönündeki iddiaların da araştırıldığı öğrenildi.

Yalova Adliyesi'ne yolsuzluk soruşturması: Tayinleri çıkan 2 şüpheli tutuklandı

Soruşturma kapsamında adliyede görev yapan bazı personelin bilgi ve ifadelerine başvurulduğu belirtildi. Yapılan incelemelerin ardından E.A. ile F.B.’nin dün adli makamlara sevk edildiği ve 2 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

TUTUKLAMADAN ÖNCE TAYİNLERİ ÇIKTI

E.A. ile F.B.’nin tutuklama kararından önce ’a tayinlerinin çıktığı öğrenildi. İki şüphelinin tayin işlemlerinin tutuklama kararından önce gerçekleştirildiği belirtildi. 

Yalova Adliyesi'ne yolsuzluk soruşturması: Tayinleri çıkan 2 şüpheli tutuklandı

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmayı sürdürdüğü, dosyada başka kişilerin bulunup bulunmadığı ile yeni delillere ulaşılıp ulaşılmadığının araştırıldığı öğrenildi.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yolsuzluk ve rüşvet davasını başlatan müteahhit Uğur Güngör'ün sözleri duruşmaya damga vurdu: Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü döneminde çok büyük servet sahibi oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Başkan Vekili Murat Güneş gözaltına alındı: Rüşvet çarkı deşifre oldu
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#İstanbul
#yalova adliyesi
#Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı
#E.a.
#F.b.
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.