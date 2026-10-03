Yalova Adliyesi'ne yolsuzluk soruşturması: Tayinleri çıkan 2 şüpheli tutuklandı

Yalova Adliyesi’nde görev yapan İdari ve Mali İşler Müdürü E.A. ve memur F.B. hakkında, bazı işlemlerde kişisel çıkar sağlandığı ve çeşitli kurum ve iş yerlerinden menfaat temin edildiği yönündeki şikayetler üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

"MİLYONLARCA LİRALIK MENFAAT SAĞLANDI" İDDİASI

Soruşturmanın kapsamının genişletildiği, dosyada milyonlarca liralık menfaat sağlandığı yönündeki iddiaların da araştırıldığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında adliyede görev yapan bazı personelin bilgi ve ifadelerine başvurulduğu belirtildi. Yapılan incelemelerin ardından E.A. ile F.B.’nin dün adli makamlara sevk edildiği ve 2 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

TUTUKLAMADAN ÖNCE TAYİNLERİ ÇIKTI

E.A. ile F.B.’nin tutuklama kararından önce İstanbul’a tayinlerinin çıktığı öğrenildi. İki şüphelinin tayin işlemlerinin tutuklama kararından önce gerçekleştirildiği belirtildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmayı sürdürdüğü, dosyada başka kişilerin bulunup bulunmadığı ile yeni delillere ulaşılıp ulaşılmadığının araştırıldığı öğrenildi.