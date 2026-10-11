Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 23:31
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 23:46

Yalova'da 1 gün arayla yaşanan depremlerde 10 yıllık detay: Osman Bektaş Çınarcık fayındaki olasılığa işaret etti

Yalova'da dün ve bugün meydana gelen depremler başta İstanbul olmak üzere çevre illerde yaşayanları da tedirgin ederken Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, sarsıntılarla ilgili değerlendirmesini paylaştı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Yalova'da 1 gün arayla yaşanan depremlerde 10 yıllık detay: Osman Bektaş Çınarcık fayındaki olasılığa işaret etti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 23:31
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 23:46

Marmara Denizi'nin Yalova açıklarında dün ve bugün kaydedilen depremler İstanbul ve çevre illerde de hissedilirken bölgede yaşayanlar sarsıntılar nedeniyle tedirgin oldu.

HABERİN ÖZETİ

Yalova'da 1 gün arayla yaşanan depremlerde 10 yıllık detay: Osman Bektaş Çınarcık fayındaki olasılığa işaret etti

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Marmara Denizi'nin Yalova açıklarında peş peşe kaydedilen ve çevre illerde de hissedilen depremleri değerlendiren Prof. Dr. Osman Bektaş, sismik hareketliliğin faylarda yavaş kayma olasılığı açısından incelenmesi gerektiğini belirtti.
Yalova açıklarında dün 3.5, bugün ise 3 büyüklüğünde depremler meydana geldi ve sarsıntılar İstanbul ile çevre illerde de hissedildi.
Prof. Dr. Osman Bektaş, bir Alman araştırma ekibinin 2019 tarihli çalışmasına dayanarak 2016'daki 4.4 büyüklüğündeki Yalova depremindeki mikrodeprem hareketinin Çınarcık fayındaki yavaş kaymayla ilişkilendirildiğini hatırlattı.
Bektaş, 2016 depremi çevresinde yaklaşık 50 gün süren deformasyon sinyali ile güncel sarsıntıların fayda yavaş kayma (creep) ve sürünme davranışı olasılığını güçlendirdiğini ifade etti.
Bektaş, Yalova’daki sismik hareketliliğin korkuyla değil, bilimsel verilerle izlenmesi gerektiğini vurguladı.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

Özellikle İstanbul için yıllardan beri söylenen "Büyük deprem yaklaşıyor." yorumu kenarda dururken dün 3.5, bugünse 3 büyüklüğünde meydana gelen sarsıntıların ne anlama geldiği merak ediliyor.

OSMAN BEKTAŞ 10 YIL ÖNCEKİ DEPREMLE İLGİLİ ARAŞTIRMAYLA AÇIKLADI

Konuyla ilgili değerlendirmesini paylaşan Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgedeki sismik hareketliliğin faylarda yavaş kayma olasılığı açısından incelenmesi gerektiğine işaret etti.

Yalova'da 1 gün arayla yaşanan depremlerde 10 yıllık detay: Osman Bektaş Çınarcık fayındaki olasılığa işaret etti

Bektaş, bir Alman araştırma ekibinin 2019 yılında yayımladığı çalışma hakkında bilgi vererek 2016’daki 4.4 büyüklüğündeki Yalova depremi öncesinde ve sonrasında gözlenen mikrodeprem hareketinin Çınarcık fayındaki yavaş kaymayla ilişkilendirildiğini belirtti.

2016'da kaydedilen depremin çevresinde yaklaşık 50 gün boyunca süren deformasyon sinyalinin varlığına işaret eden Bektaş, 2026’da meydana gelen sarsıntının da Marmara’daki fayların sürünme davranışı açısından değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yalova'da 1 gün arayla yaşanan depremlerde 10 yıllık detay: Osman Bektaş Çınarcık fayındaki olasılığa işaret etti

Bektaş, Yalova açıklarında 1 gün arayla meydana gelen iki depremin, fayların yavaş kayma davranışını gösterme ihtimalini vurguladı.

"FAYDA YAVAŞ KAYMA OLASILIĞINI GÜÇLENDİRİYOR"

Bektaş'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Alman ekibinin 2019 çalışmasında 2016’daki Yalova 4,4 depremi öncesi ve sonrası olan mikrodeprem aktivitesi Çınarcık fayının yavaşça kayması olarak yorumlandı.

Bugünkü Yalova 3,5- 2,9 depremleri de Marmara’daki fayların sürünme davranışını destekler.

2016 Yalova depremi çevresinde yaklaşık 50 gün süren bu deformasyon sinyali ve 2026 mikrodeprem etkinliği, fayda yavaş kayma (creep) olasılığını güçlendirir. Bu nedenle Yalova’daki sismik hareketlilik, korkuyla değil, bilimsel verilerle izlenmeli"

https://x.com/profobektas/status/2109337192661230023

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Marmara yine sallandı: İstanbul'da hissedilen deprem
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Marmara depremi için rahatlatan sözler: Şener Üşümezsoy maksimum büyüklüğü açıkladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Marmara'daki deprem sonrası Osman Bektaş uyardı: "Kendisi küçük, anlamı büyük"
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.