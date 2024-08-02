Yalova'da tersanede korkunç kaza! 15 metrelik platformdan düşen 2 işçi can verdi

02 Ağustos 2024 18:54 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 19:08

Elektronik sigara patladı, dehşeti yaşadı! Yüzü ve vücudu yandı

Elektronik sigara patladı, dehşeti yaşadı! Yüzü ve vücudu yandı

Yalova'nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren bir tersanede yaşanan kazada 2 işçi feci şekilde hayatını kaybetti.

Beşiktaş Tersanesi'nde çalışan Doğanay Kurt (22) ve Mehmet Kesik (33), bir gemide boya yapma işlemi için "boom" adı verilen insan kaldırma platformuna bindi.

15 METRE YÜKSEKTEN DÜŞTÜ

İddiaya göre yaklaşık 15 metre yükseğe çıkan işçiler, boom'un bağlantı noktasında yaşanan kopma nedeniyle sert bir şekilde zemine düştü.

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI

İşçiler tersanenin sağlık ekipleri tarafından kalp masajıyla hayata döndürülmeye çalışıldı ancak hayatlarını kaybetti.

İşçilerin cansız bedenleri, otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.