Yanaklardaki kızarıklığa dikkat! Tokat izi değil beşinci hastalığın habercisi

23 May 2024 14:04 - Güncelleme : 23 May 2024 14:10

Kilosu 500 lira olan Kaşar peyniri almadan bir kez daha düşünün! Ambalajındaki işaretlere dikkat

Kilosu 500 lira olan Kaşar peyniri almadan bir kez daha düşünün! Ambalajındaki işaretlere dikkat

Çocukluk çağında görülen beşinci hastalık özellikle yüzde başlayan tokat izine benzer kızarıklıklarla ortaya çıkıyor. Hastalık bir kere geçirildikten sonra ömür boyu bağışıklık kazanılıyor. En fazla mayıs ve haziran ayında görülen beşinci hastalık, risk grubundaki çocuklarda daha ağır seyredebiliyor. Konuyla ilgili tgrthaber.com'a özel konuşan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Yasemin Eraslan çok önemli detaylar vererek, hastalıktan kaçmanın yollarını sıraladı.

Uzm. Dr. Yasemin Eraslan şunları ifade etti:

Beşinci hastalık Parvovirüs B19 isimli virüsün neden olduğu bir enfeksiyon hastalığıdır. Genellikle kış ve bahar aylarında görülür. Her yaş grubunda ortaya çıkabilen bu hastalık özellikle 5-15 yaş aralığındaki çocuklarda sık görülür. Solunum ve damlacık yoluyla bulaşır. Hastalık geçiren bir kişiyle temas sonrası hastalığın gelişmesi yaklaşık 10 gün sonra olur.

Hastalığın başlangıcında hafif baş ağrısı, ateş, burun akıntısı gibi grip-nezle benzeri şikayetler olur. Birkaç gün içinde yanaklarda tokatlanmış yanak görüntüsüne benzeyen kızarık döküntüler çıkar. Zamanla döküntüler kol ve bacak bölgesine yayılabilir.

"ANTİBİYOTİKLER İŞE YARAMAZ"

Döküntülerin görüntüsü dantel benzeri olarak tariflenir. Döküntüye kaşıntı eşlik edebilir. Sıcak hava, güneş ve sıcak banyo döküntülerin artmasına neden olabilir. Döküntü 9-10 gün kadar sürebilir. Beşinci hastalığın özel bir tedavisi yoktur. Tedavide yatak istirahati ve bol sıvı alımı önerilir.

Semptomları azaltıcı ağrı kesici-ateş düşürücü tedaviler ve kaşıntıyı azaltmak için kaşıntı giderici ilaçlar-alerji ilaçları kullanılabilir. Sıcak hava ve güneş döküntülerin artmasına neden olacağından serin ortam önerilir. Beşinci hastalık viral bir hastalık olduğu için antibiyotikler işe yaramaz.

Beşinci hastalığın aşısı yoktur. Hastalıktan korunmada en önemli yöntem hijyendir. Sık el yıkmaya özen gösterilmelidir. Hasta kişilerle direk temastan kaçınmak, hasta kişilerin yanında maske kullanmak bulaşma riskini azaltır.