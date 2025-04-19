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 | Sule Altinel

Yanan araçtan alev püskürdü! İşte kameraman ve itfaiye erinin zor anları

Aksaray’da içten yanan araca camı kırıp müdahale eden itfaiye eri ve o anları görüntüleyen haber kameramanı aniden araçtan püsküren alevle şoke oldu. Kameraya yansıyan alev püskürmesinde itfaiye eri ile kameramanın kafasında hafif yanıklar oluştu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.04.2025
saat ikonu 03:13
|
GÜNCELLEME:
19.04.2025
saat ikonu 03:13

Aksaray'ın Meydan Mahallesine bağlı Meydan Caddesi'nde geçen Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 2 askeri personel park halindeki hafif ticari aracın altından dumanlar çıktığını gördü. Askerlerden biri aracındaki yangın tüpünü alarak yangına müdahale ederken diğer askeri personel durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangın mahalline gelen polis ekipleri caddede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahaleye başladı.

Yanan araçtan alev püskürdü! İşte kameraman ve itfaiye erinin zor anları

Aracın kapılarının kilitli olması nedeniyle itfaiye bir süre dışarıdan müdahale ederken, daha sonra kazmayla aracın yan arka camı kırılarak içeriye su püskürtüldü.

Yanan araçtan alev püskürdü! İşte kameraman ve itfaiye erinin zor anları

BEKLENMEDİK ANDA ALEV PÜSKÜRDÜ

İtfaiye eri yangının tamamen sönmesi için kırılan camdan araç içine su tutarken hiç beklenmedik bir anda parlama oluştu.

Yanan araçtan alev püskürdü! İşte kameraman ve itfaiye erinin zor anları

Araç içindeki parlama alevle birlikte dışarıya püskürürken, yangına müdahale eden itfaiye eri ve o anları görüntüleyen haber kameramanı kafasından hafif şekilde yaralandı.

Yanan araçtan alev püskürdü! İşte kameraman ve itfaiye erinin zor anları

Daha sonra olay yerine gelen aracın sahibi kapıları açarken, içi kül olan araca itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparak yangını tamamen söndürdü. Yangının neden çıktığı henüz belirlenemezken araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yanan araçtan alev püskürdü! İşte kameraman ve itfaiye erinin zor anları
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