Cilvegözü'nde yangın paniği: Suriyelilerin araçları kül oldu!

Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı’nda Suriye'ye geçmek üzere bekleyen bir tıra yüklü olan ve Suriyelilerin umutlarını taşıyan araçlar, çıkan bir yangın sonucu küle döndü. Üzücü olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı…