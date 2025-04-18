Cilvegözü'nde yangın paniği: Suriyelilerin araçları kül oldu!

Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı’nda Suriye'ye geçmek üzere bekleyen bir tıra yüklü olan ve Suriyelilerin umutlarını taşıyan araçlar, çıkan bir yangın sonucu küle döndü. Üzücü olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı…
Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçmeyi bekleyen tırda yüklü araçlar alevlere teslim oldu. Yangında 6 araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, Hatay’a bağlı Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yaşandı.
Cilvegözü Sınır Kapsı'ndan Suriye'ye geçmeyi bekleyen tırda yüklü araçlar, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangında 6 araç kullanılmaz hale gelirken, yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.