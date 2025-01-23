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Yanan otel için ön hasar tespit raporu tamamlandı: Ya yıkılacak ya da...

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Ocak 2025 03:59 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 04:05

Bolu Kartalkaya'da çıkan yangında kullanılamaz hale gelen otel binası için hazırlanan ön hasar tespit raporu tamamlandı. Binanın "ağır hasarlı" olduğu tespit edildi.

Bolu​'da çıkan yangında kullanılamaz hale gelen Grand Kartal Otel binası için hazırlanan ön hasar tespit raporu tamamlandı. Raporda binanın "ağır hasarlı" olduğu bilgisine yer verildi.

Ekiplerin yürüttüğü detaylı hasar tespit çalışmaları sonucunda kesin rapor hazırlanacak. Bu rapor doğrultusunda otel binasında güçlendirme çalışması yapılması ya da binanın tamamen yıkılmasına karar verilecek.

Yanan otel için ön hasar tespit raporu tamamlandı: Ya yıkılacak ya da... - 1. Resim

Öte yandan, yangın​ sonrası jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Otele güvenlik şeridi çekilirken, bina geçici olarak mühürlendi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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