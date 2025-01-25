Yangın faciasında soruşturma derinleşiyor! İşletme sahibi Halit Ergül'ün diğer otelleri de mercek altında

25 Ocak 2025 16:04 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 16:11

Bolu Kartalkaya yangın faciasında işletme sahibi Halit Ergül’ün sahibi olduğu Gazelle Resort ve Spa Otel'inden 11 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kartalkaya'daki yangın faciası ile ilgili Bakan Tunç'tan açıklama

Kartalkaya'daki yangın faciası ile ilgili Bakan Tunç'tan açıklama

Bolu Kartalkaya yangın felaketi sonrası ünlü isimler bir bir konserlerini iptal etti

Bolu Kartalkaya yangın felaketi sonrası ünlü isimler bir bir konserlerini iptal etti

Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın​ faciasında 78 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi yaralandı. Yangına ilişkin soruşturma devam ederken işletme sahibi Halit Ergül ile şirket genel müdürü Emir Aras’ın olduğu 9 kişi tutuklanmış, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

SORUŞTURMA 2 OTELE DAHA SIÇRADI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aynı ihmallerin bulunduğu işletme sahibi Halit Ergül'ün Gazelle Resort ve Spa Otel'inden de 11 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Grand Otel'in muhasebe personelleri Cemal Özer ile Mehmet Salun, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, Gazelle Otel teknik personelleri Kadir Çelik, Tahsin Pekcan, Grand Kartal Otel'in teknik personelleri Murat Duman ve Gürkan Oskan, Grand Otel Teknik Personeli Bayram Utku ile Bahadır Bahar, Mudurnu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat ve Mudurnu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Karagöz gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan ancak isimleri öğrenilemeyen Gazelle Resort ve Spa Otel’de çalışan 4 personel adliyeye getirildi. Jandarma ekipleri tarafından şahıslar adliyenin arka kısmındaki otoparktan savcılığa götürüldü.