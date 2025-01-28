Yangın fırsatçıları için bakanlık harekete geçti! Tek tek tespit edilip savunma istendi

28 Ocak 2025 12:55 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 12:57

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciası sonrası, fırsatçılara gün doğdu. Endişeler artınca talep patlaması yaşanan yangın tüplerinin fiyatları 2 katına çıktı. Bunun üstüne Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Denetimler sonucunda 395 işletmeden toplam 5 bin 54 ürünün denetlendiği, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edilmesi öngörülerek 351 işletmeden savunma istendiğini öğrenildi.

Kartalkaya'daki facia sonrası fırsatçılar iş başında! Yangın tüpü fiyatları tavan yaptı

Kartalkaya'daki facia sonrası fırsatçılar iş başında! Yangın tüpü fiyatları tavan yaptı

Orman ve Milli parklarda yasaklar devam ederken mangal ve tüp denetimi de sıklaştı

Orman ve Milli parklarda yasaklar devam ederken mangal ve tüp denetimi de sıklaştı

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciası sonrası, fırsatçılara gün doğdu. Endişeler artınca talep patlaması yaşanan yangın tüplerinin fiyatları 2 katına çıktı. Bunun üstüne Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Denetimler sonucunda 395 işletmeden toplam 5 bin 54 ürünün denetlendiği, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edilmesi öngörülerek 351 işletmeden savunma istendiğini öğrenildi.

Ticaret Bakanlığı 81 Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yangın malzemesi denetimi gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"77 ilden alınan verilere göre ülke genelinde denetlenen işletme sayısı 395'tir, toplam denetlenen ürün sayısı 5 bin 154'tür, Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edilmesi öngörülerek savunma istenilen işletme sayısı 351'dir."

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