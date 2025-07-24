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 | Yusuf Özgür Bülbül

Yangın şehidinin oğlundan yürek burkan sözler: Baba ben sensiz ne yapacağım?

Orman yangını şehidi dozer operatörü Eyüp Dereli'nin cenazesi bugün toprağa verildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da katıldığı tören, ailesinin ve sevenlerinin yürek dağlayan feryatlarıyla doluydu. Babasının tabutunun başından bir an olsun ayrılmayan ve fotoğrafını elinden düşürmeyen küçük oğlu, "Baba, ben sensiz ne yapacağım?" diyerek ağıt yaktı...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 19:20
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 19:46

Eskişehir'in ilçesinde orman yangınına müdahale ederken alevlerin ortasında kalan ve aralarında dozer operatörü Eyüp Dereli'nin de bulunduğu 10 görevli oldu. Dereli'nin Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cenazesi Eskişehir'e getirildi. Reşadiye Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

ACILI AİLEYİ TESELLİ ETTİ

Törene, Dereli'nin yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, protokol mensupları ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Bakan Yumaklı, Dereli'nin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp dakikalarca ağlayan acılı ailesini teselli etmeye çalıştı.

Yangın şehidinin oğlundan yürek burkan sözler: Baba ben sensiz ne yapacağım?

"BABA, BEN SENSİZ NE YAPACAĞIM?"

Şehit Eyüp Dereli'nin yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Dereli'nin babasının ve ikiz kardeşinin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Oğlu ise tabutun başından ayrılmadı. Babasının fotoğrafını bir an olsun elinden bırakmayan acılı çocuk, "Baba, ben sensiz ne yapacağım?" diyerek feryat etti. Tabut, cenaze aracına konulduğunda bu defa araca sarılarak ağlayan çocuğu çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Yangın şehidinin oğlundan yürek burkan sözler: Baba ben sensiz ne yapacağım?

Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanan Eyüp Dereli'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere Kanlıpınar Şehitliği'nde götürüldü.

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ETİKETLER
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#Gündem
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