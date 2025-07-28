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Yangın söndürmeye destek olmak için gidiyorlardı! Kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçelerinde etkili olan orman yangınlarına gönüllü olarak müdahale etmek üzere Bolu'dan yola çıkan su tankeri, engebeli arazide uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada hayatını kaybeden 3 gönüllünün kimlikleri açıklandı. Gönüllüler Kazım Bayrak, Mehmet Şimşek ve Ahmet Demirel, bugün Gürsu Emirsultan Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 11:41
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 11:41

ve ilçeleri arasındaki ormanlık alanda başlayan yangının Kestel ilçesine bağlı Ağlaşan Mahallesi'ne yaklaşması üzerine bölgeye çok sayıda ekip ve sevk edildi. Bu gönüllüler arasında 'dan hiçbir ücret talep etmeden yola çıkan Kazım Bayrak da yer alıyordu.

Yangın söndürmeye destek olmak için gidiyorlardı! Kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

Bayrak'ın kullandığı su tankeri, bölgesine ulaşmak üzere ilerlediği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Metrelerce sürüklenen araçta bulunan Kazım Bayrak olay yerinde hayatını kaybederken, Mehmet Şimşek ve Ahmet Demirel ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yangın söndürmeye destek olmak için gidiyorlardı! Kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

YAKINLARI YIKILDI

Olay yerine sevk edilen sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri, kazanın ardından bölgede uzun süre çalışmalar yürüttü. Kazada hayatını kaybeden üç gönüllünün vefat haberi, ailelerini ve yangınla mücadele eden tüm ekipleri yasa boğdu.

Yangın söndürmeye destek olmak için gidiyorlardı! Kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

CENAZELERİ BUGÜN DEFNEDİLECEK

Yangınla mücadele ederken hayatını kaybeden gönüllü kahramanlar Kazım Bayrak, Mehmet Şimşek ve Ahmet Demirel, bugün öğle namazına müteakip Gürsu Emirsultan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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