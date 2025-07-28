İtalya'da orman yangını! Kundaklama şüphesi var

Avrupa’yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle artan orman yangınları devam ediyor. İtalya’nın Sardinya Adası’nda da orman yangını çıktı. Adanın güneyinde yer alan Villasimius kasabasında dün başlayan yangın, hem yerli hem de yabancı turistler için korku dolu anlara neden oldu.

ÇOK SAYIDA KİŞİ DENİZ YOLUYLA TAHLİYE EDİLDİ

Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, adanın en gözde bölgelerinden biri olan Punta Molentis plajına ulaşınca, aralarında 12 çocuk ve bir hamile kadının da bulunduğu 102 turist deniz yoluyla tahliye edildi.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Cagliari Sahil Güvenliği tarafından kurtarılan turistlere ilk müdahale acil servis ekipleri tarafından yapıldı. Yangında çok sayıda araç kül olurken, itfaiye ekipleri, kuvvetli rüzgarların söndürme ve tahliye çalışmalarını güçleştirdiğini bildirdi. Yetkililer, yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.