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Yangınla mücadele eden Yunanistan'a Türkiye'den yardım eli! Söndürme uçağı ve helikopter gönderilecek

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
12 Ağustos 2024 22:30 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 22:35
Yangınla mücadele eden Yunanistan&#039;a Türkiye&#039;den yardım eli! Söndürme uçağı ve helikopter gönderilecek

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki köylerde çıkan yangın sonrası Türkiye'den komşuya yardım eli geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yunanistan'a 2 yangın söndürme uçağı ve 1 helikopterin gönderileceğini açıkladı. 

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın ormanlarında başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Alevler nedeniyle birçok yerleşim yerleri tahliye edildi. 

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Yunanistan'a iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderilmesi için gerekli çalışmalar başlatıldığını duyuruldu. 

Yangınla mücadele eden Yunanistan'a Türkiye'den yardım eli! Söndürme uçağı ve helikopter gönderilecek - 1. Resim

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Atina’yı etkisi altına alan yangınlarla mücadele eden komşumuz Yunanistan’a destek amacıyla iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır" dedi. 

Yangınla mücadele eden Yunanistan'a Türkiye'den yardım eli! Söndürme uçağı ve helikopter gönderilecek - 2. Resim

ALEVLER YAYILMAYA DEVAM EDİYOR 

Sabah saatlerinde Penteli Çocuk Hastanesi, 414. Askeri Hastanesi, Amalia Felming Hastanesi'nin tahliyesi gerçekleşirken Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias "20 saattir dramatik koşullar altında mücadele ettiğimiz olağanüstü tehlikeli bir yangınla karşı karşıyayız." dedi.

Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması çerçevesinde Fransa, İtalya ve Çekya'dan ekiplerin Yunanistan'a geleceği bildirildi. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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