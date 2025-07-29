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 | Selahattin Demirel

Yangınlar sonrası Bolu'dan kritik karar: Resmen yasaklandı

Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ederken Bolu'dan dikkat çeken bir karar geldi. Bolu Valiliği kontrollü piknik alanlarında ateşli piknik yapılmasının yasakladı.

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Yangınlar sonrası Bolu'dan kritik karar: Resmen yasaklandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 00:27
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 00:27

Yurt genelinde yangınların artması ve hava sıcaklık değerlerinin yüksek seyretmesi sonrası 'dan önemli bir tedbir kararı geldi. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, orman yangınlarına karşı alınan tedbirler kapsamında kontrollü piknik alanlarında ateşli piknik yapılmasının yasaklandığını duyurdu.

29 TEMMUZ-30 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA YASAK

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, valilik tarafından daha önce alınan kararla, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla belirlenen ve ilan edilen alanlar dışındaki tüm ormanlık alanlara girişlerin 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında yasaklandığını hatırlattı.

Yangınlar sonrası Bolu'dan kritik karar: Resmen yasaklandı

Hava sıcaklıklarının gelecek günlerde mevsim normallerinin çok üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiğini belirten Aydın, ormanların yangınlardan korunması amacıyla yeni bir tedbir alındığını kaydetti.

Aydın, bu kapsamda, daha önce kontrollü piknik alanı olarak ilan edilen yerlerde 29 Temmuz-30 Ağustos tarihleri arasında semaver, mangal, barbekü vb. araç-gereç kullanılarak ateşli piknik yapılmasının yasaklandığını bildirdi.

HERKESİ DUYARLI OLMAYA ÇAĞIRDI

Denetimlerin artırıldığını anlatan Aydın, orman parkları, milli parklar ve tabiat parklarında ise ilgili idarelerin belirlediği kurallar çerçevesinde ateşsiz piknik ve diğer rekreatif faaliyetlerin yapılabileceğini ifade etti.

Aydın, vatandaşların alınan tedbirlere uymalarını isteyerek, orman yangınlarına karşı herkesin duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

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ETİKETLER
#orman yangını
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#Gündem
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