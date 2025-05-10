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 | Emir Yücel

Yapay zeka meslekleri yok edecek! Bakan Uraloğlu'ndan çarpıcı açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon’da düzenlenen Siyaset Akademisi’nde, Türkiye’nin siber güvenlikte Avrupa ve dünyada örnek bir ülke olduğunu vurguladı. “17 milyon IP adresini 24 saat tarıyoruz, günde yüzlerce büyük siber saldırı girişimini engelliyoruz,” diyen Uraloğlu, yerli yapay zeka yazılımları AVCI, AZAD, KASIRGA ve ATMACA ile siber güvenliğin sağlandığını belirtti.

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Yapay zeka meslekleri yok edecek! Bakan Uraloğlu'ndan çarpıcı açıklamalar
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.05.2025
saat ikonu 17:19
|
GÜNCELLEME:
10.05.2025
saat ikonu 17:36

Bakan Uraloğlu, TÜRKSAT 6A'yı tamamen yerli mühendislerle tasarladıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete aldıklarını anımsattı

Türkiye'nin uydu sürecinin 1994'te başladığını anımsatan Uraloğlu, şöyle devam etti:"2014 yılında resmi olarak süreci başlayan, 2018 yılında üretimi başlayan ve 2024 yılında uzaya fırlatılan 6A uydusuyla biz bu sürecimizi taçlandırdık. 11 uydu üreticisi ülke arasına biz de girdik. 3,5 milyar insandan, 5 milyar insana erişiyor olduk. 6A ile bir kere sivil ve resmi haberleşmede güvenliği sağladık ve televizyon yayıncılığını da daha etkili ve daha kaliteli hale getirmiş olduk. Yüzde 81 yerli ve yaklaşık 84 ekipman da yine yerli olarak yapıldı. Geniş bant abone sayımız 96,4 milyon. Nüfusumuzun yüzde 20'si kadar fazlası bir orana geldik.

Yapay zeka meslekleri yok edecek! Bakan Uraloğlu'ndan çarpıcı açıklamalar

Fiber ağ uzunluğu 604 bin kilometrelere çıkmış durumda. 5G'ye de Trabzonspor'un stadında ve diğer üç büyüklerin stadında başladık. İnşallah hedefimiz 2026'da genel kullanımı başlatabilmek."Uraloğlu, havalimanları, kara yolları, tüneller ve baz istasyonlarında artık elektronik ve dijital sistemlerin, yapay zekanın kullanıldığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:"Bunları aynı zamanda siber saldırılara karşı korumamız lazım. Sizin milyonlarca, hatta milyarlarca lira harcadığınız bir sistemi, birkaç bin dolarlık bilgisayar hedef haline getirebilir ve zarar verebilir. Onun için korumamız gerekir. Siber olaylara karşı Türkiye, Avrupa'da ve dünyada rol model olan ülkelerden bir tanesi.

17 milyon IP adresini sürekli tarıyoruz, her gün 24 saat. Günde yüzlerce zararlı büyük saldırı girişimini de engelliyoruz. Bilgi teknolojileri ve iletişim teknolojileri kurumumuzun bünyesinde, USOM'da bunu yapıyoruz. Bir taraftan yoğun bir şekilde sosyal medya merakımız var. Nüfusa oranla dünyada en çok kullanan ülkelerden biriyiz. Toplamda 360 milyon civarında ülkemizde kullanım söz konusu. Burada aile yapımızı, çocukları, gençleri korumamız gerekir. Onunla ilgili belirli düzenlemeleri hayata geçirelim diye düşünüyoruz.

"YAPAY ZEKAYLA BAZI MESLEKLER ORTADAN KALKACAK!"

Buradaki kritik çizgimiz de asla özgürlükleri kısıtlamak değil, asla yasakçı olmak değil ama mutlaka doğru şartlarda bir erişim sağlamak ve sunmaktır amacımız. Yasal olmayan VPN'le kullanmanızı asla tavsiye etmiyoruz. Orada her türlü dolandırıcılığa ya da kişisel bilgilerinizin elde edilmesine kadar bir hukuki sorumluluğu olmayan bir yapının olduğunu bilmenizi isterim."Ulaştırmada yapay zeka teknolojilerine değinen Uraloğlu, "Belirli meslekler artık yapay zekayla beraber ortadan kalkacaktır ama belirli meslekler de ortaya çıkacaktır. İnsanın daha az beden gücü ve rutinde daha az bir beyin gücü ortaya çıkacaktır ama yapay zeka sizin vermediğiniz hiçbir veriyi ortaya koyamaz." diye konuştu.Siber güvenliğin, yapay zeka ürünü olan yerli ve milli "AVCI", "AZAD", "KASIRGA" ve "ATMACA" adlı yazılımlarla sağlandığını belirten Uraloğlu, havalimanlarının yönetilmesinde ise "İRADE" ve "ÇARE" adlı yapay zeka yazılımlarının kullanıldığını kaydetti.Bakan Uraloğlu, Trabzon'a 23 yılda sadece ulaştırma alanında 174 milyar liralık yatırım yapıldığını da sözlerine ekledi.

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