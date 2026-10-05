2022-2024 yılları arasında İstanbul’daki çeşitli adliyelerde görülen bazı dava ve soruşturmalara örgütlü şekilde müdahale edildiği iddialarına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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HABERİN ÖZETİ Yargıda rüşvet skandalı: Eski hakim dahil 8 kişi tutuklandı! Dosyada İYİ Partili Lütfü Türkkan ve Avukat Buket Tekışık da geçiyor İstanbul'daki adliyelerde görülen bazı dava ve soruşturmalara rüşvetle ve örgütlü şekilde müdahale edildiği iddialarına yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında eski hakim B.K. ve avukat Buket Tekışık'ın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli tutuklandı. Dosyada adı geçen 5 hakim ve cumhuriyet savcısı görevden uzaklaştırılırken, firari 2 yargı mensubu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın taraf olduğu bir davanın hakim B.K.'ye maddi menfaat temin edilerek lehine sonuçlandırıldığı iddia edildi ve Türkkan yönünden dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Lütfü Türkkan iddiaları kesin bir dille reddederek yargılamanın hiçbir aşamasında herhangi bir yargı mensubuyla görüşmediğini açıkladı. Emekli bir cumhuriyet savcısı ile istifa eden bir hakim hakkında da soruşturma başlatıldığı bildirildi.

‘Rüşvet almak, ‘rüşvet vermek’, ‘rüşvete aracılık etmek’ ile ‘suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak’ suçlarına yönelik derinleştirilen soruşturmada yeni delil ve bulgular elde edildiği öğrenildi.

İŞ İNSANI VE SİYASETÇİLERLE İRTİBATLI YARGI MENSUPLARININ RÜŞVETLE HUKUKİ SÜRECE MÜDAHALE ETTİĞİ İDDİASI

Soruşturmada, aralarında iş insanı, siyasetçi ve avukatların da bulunduğu kişilerin irtibatlı oldukları yargı mensupları ve adliye personeli aracılığıyla maddi menfaat karşılığında bazı yargısal süreçlere hukuka aykırı şekilde müdahale ettikleri ve süreçleri yönlendirmeye çalıştıkları yönündeki iddialar araştırılıyor.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 5 HAKİM VE SAVCI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Soruşturma kapsamında 8 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Eski İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesi Hakimi B.K., görevden uzaklaştırılmasının ardından 3 Ekim'de sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe ‘rüşvet’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yurt dışında firari durumda bulunan 2 yargı mensubu hakkında ise ‘örgüte yardım etme’ ile ‘rüşvete aracılık etme’ suçlarından yakalama kararı çıkarıldı. Dosyada isimleri geçen yargı mensupları, Hakimler ve Savcılar Kuruluna bildirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 5 hakim ve cumhuriyet savcısı görevden uzaklaştırıldı. Ayrıca emekli bir cumhuriyet savcısı ile görevinden istifa eden bir hakim hakkında da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İYİ PARTİLİ LÜTFÜ TÜRKKAN'IN DAVASINDA HAKİME RÜŞVET İDDİASI

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir detay daha ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın taraf olduğu ve İstanbul 4. İcra Hukuk Mahkemesinde görülen davaya ilişkin iddiaların da araştırıldığı öğrenildi.

Davanın suç örgütü lideri olduğu değerlendirilen M.Ş. ile halen yurt dışında firari bulunan Y.A. aracılığıyla Türkkan lehine sonuçlandırıldığı ve bu süreçte davaya bakan, daha sonra tutuklanan hakim B.K.’ye maddi menfaat temin edildiği iddia edildi.

B.K.’ye milyonlarca Türk lirası tutarında rüşvet verildiği, bu menfaatin bir bölümünün kapora mahiyetinde banka hesabına gönderildiği, kalan bölümün ise kendisine ve kardeşine ödendiği iddialarına ilişkin delillerin araştırılmasına ise devam ediliyor. Lütfi Türkkan yönünden soruşturma dosyası tefrik edilerek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

SAVCININ ODASINDAN FOTOĞRAF PAYLAŞAN AVUKAT DA VAR

Soruşturma kapsamında cumhuriyet savcısının odasından paylaştığı fotoğraflar ile bazı şüphelilere ait dosyaları "hallederiz" şeklindeki vaatlerle üstlendiği ileri sürülen avukat Buket Tekışık'ın örgütlü yapı içerisindeki konumu ve eylemleri incelendi.

Elde edilen deliller doğrultusunda Tekışık tutuklandı. Soruşturmanın yargı süreçlerine maddi menfaat karşılığında hukuka aykırı şekilde müdahale edildiği, yargısal kararların etkilenmeye çalışıldığı ve bu amaçla örgütlü biçimde hareket edildiği yönündeki iddiaların tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla sürdürüldüğü belirtildi.

LÜTFÜ TÜRKKAN'DAN AÇIKLAMA

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, adının geçtiği dosya ve iddialarla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada iddiaları reddeden Türkkan, şu ifadeleri kullandı:

"Savcılıkça yürütülen bir ceza soruşturmasına ilişkin haberde, bir hâkimin kişilerden haksız menfaat sağladığı iddiasına yer verilmiş ve söz konusu hâkimin baktığı dava dosyaları arasında tarafı olduğum bir dosyanın da bulunduğu belirtilmiştir.

Bir hâkimin baktığı davada taraf olmak, o hâkim hakkında ileri sürülen iddialarla ilişkilendirilmenin gerekçesi olamaz.

Adımın bu bağlamda geçirilerek hakkımda şüphe oluşturulmasını kabul etmiyorum. Söz konusu yargılama, avukatlarım tarafında takip edilmektedir.

Yargılaması devam eden dosyanın hiçbir aşamasında tarafımca hiçbir yargı mensubu ile görüşmem söz konusu değildir.

Avukatlarım aracılığıyla temsil edildiğim bir yargılamada; sadece taraf olmam üzerinden, şahsımla soruşturmaya konu iddialar arasında bağ kurulması mesnetsizdir.

Geç kalınmış olsa da yetkili makamlarca iddia olunan hususların ve şüpheli yargı mensuplarının araştırılması önemlidir.

Ancak; bu yargı mensuplarının baktıkları davalardaki herkesin zan altında bırakılması ve medyaya böyle bir liste servis edilmesi açıkça kötü niyet ve sorumlular kim ise görevi kötüye kullanmaktır.

Siyasi kimliğim ve milletvekili sıfatım; açıkça şeref ve itibarımı zedeleyen bu mesnetsiz imaları da, menşei malum servis edilen bu haberleri de, eleştiri sınırında ya da haber olarak haklı kılmaz, kılamaz.

Şahsımla herhangi bir haksız menfaat ilişkisi bulunduğu yönünde izlenim oluşturulmasını kesinlikle reddediyor; kişilik haklarımı ihlal eden yayın ve açıklamalara, ve bu haberlerin yapılması için mesnetsiz veri pazarlayan sorumlulara karşı her türlü hukuki ve cezai başvuru hakkımı saklı tutuyorum."