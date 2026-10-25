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Gündem
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 13:25
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 13:28

Yargıtay’dan 'değnekçileri' ilgilendiren karar: Bahşişle çalışan minibüs kahyasına tazminat yok

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 15 yıl minibüs durağında kahyalık (değnekçilik) yapan bir çalışanın kıdem ve ihbar tazminatı talebini reddeden BAM kararını onadı. Şoförlerin verdiği harçlık ve bahşişlerle geçinen kahyaların durak yönetimiyle iş akdi bulunmadığına ve tazminat alamayacaklarına hükmedildi.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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Yargıtay’dan 'değnekçileri' ilgilendiren karar: Bahşişle çalışan minibüs kahyasına tazminat yok
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 13:25
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 13:28

Resmi bir statüleri olmamakla birlikte, minibüs hatlarının günlük işleyişinde önemli bir rol oynayan kahyaların çalışma şartlarına dair yargıdan önemli bir karar çıktı. Tam 15 sene şehir içi minibüs durağında kahyalık yapan T.K., ücretini alamadığı gerekçesiyle istifa etti. Durak yetkilisiyle yaptığı görüşmeden netice alamayan kahya, ’nin yolunu tuttu. 

15 YILLIK KAHYA ÜCRETİNİ ALAMAYINCA MAHKEMEYE GİTTİ

Fazla çalışma yapmasına rağmen karşılığının ödenmediğini, hak kazandığı yıllık izinlerinin kullandırılmadığını ve ücretlerinin de ödenmediğini ileri sürerek kıdem tazminatı, fazla çalışma ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, asgari geçim indirimi alacağı, fark ücret alacağı ve yıllık ücreti izin alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti. Davalı ise; davacının durak esnafının çalışanı olduğu ve geçimini durak esnafının verdiği günlüklerle sağladığını, davacının istihdam edilmediğini, davacının minibüs hattını çalıştıran esnaf tarafından seçildiğini, husumetin kendisine yöneltilemeyeceğini savunarak davanın reddini istedi.

Yargıtay’dan 'değnekçileri' ilgilendiren karar: Bahşişle çalışan minibüs kahyasına tazminat yok

İŞ MAHKEMESİ TAZMİNATA HÜKMETTİ, BAM VE YARGITAY BOZDU

İş Mahkemesi, davacının iş sözleşmesini çalışması karşılığı hak kazandığı ücretlerin ödenmemesi sebebiyle feshettiği, bu hâli ile kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığına hükmetti. Ödenmeyen ulusal bayram ve genel tatil ücreti, asgari geçim indirimi alacağı, bakiye ücret, yıllık ücretli izin ve fazla çalışma ücreti alacaklarının bulunduğu gerekçeleriyle davanın kısmen kabulüne karar verdi. Davalı avukatı istinaf başvurusunda bulununca devreye giren (BAM), dinlenilen davacı tanıklarının beyanlarından kahya (değnekçi) olan davacının parasını her şoförün ayrı ayrı kendisine ödediğini belirtir açık beyanları bulunduğuna dikkat çekti. Davacı ile davalı arasında hizmet akdinin kurulmadığı, davacının minibüs durağında kahya olarak çalıştığı, ücretinin durakta faaliyet gösteren araç sahipleri tarafından ödendiği hatırlatıldı. Gerek çalışılan yer gerekse yapılan işin niteliğine göre işveren sıfatının çalışmanın yapıldığı iddia edilen duraktaki minibüs işletmecilerine ait olduğu vurgulandı. Davalının taraf sıfatının bulunmaması (pasif husumet yokluğu) nedeniyle dava şartı yokluğundan davanın usulden reddine karar verildi. BAM kararı temyiz edilince devreye giren , kararı yasaya uygun bulup onadı. Emsal kararla birlikte bahşişle çalışan kahyalar kıdem tazminatı alamayacak.

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#iş mahkemesi
#Minibüs Durağı
#Bölge Adliye Mahkemesi
#Yargıtay 9. Hukuk Dairesi
#Kahya
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