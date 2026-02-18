Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Yargıtay'dan ehliyet kararı: Araca çarpan hasarın parasını öder

Trafik kazalarıyla ilgili Yargıtay'dan emsal nitelikte bir karar çıktı. Yüksek mahkemenin kararına göre; sürücü ehliyetsiz de olsa eğer kusuru yoksa aracına hasar veren kişiden maddi zararın karşılanması için tazminat isteyebilir.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yargıtay'dan ehliyet kararı: Araca çarpan hasarın parasını öder
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
18.02.2026
saat ikonu 09:05
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
saat ikonu 09:14

Denizli'de 2023 yılında yaşanan bir trafik kazası sonrası başlayan yargı sürecinde emsal bir karar çıktı.

HABERİN ÖZETİ

Yargıtay'dan ehliyet kararı: Araca çarpan hasarın parasını öder

Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.
Denizli'de yaşanan bir trafik kazasında, ehliyetsiz sürücünün aracına çarpan aracın sürücüsünün açtığı maddi hasar davasında, Yargıtay ehliyetsiz sürücünün kusuru olmaması halinde tazminat talep edebileceğine hükmederek yerel mahkemenin kararını bozdu.
Denizli'de 2023 yılında bir trafik kazası yaşandı.
Ehliyetsiz sürücünün aracına başka bir araç çarptı.
Aracına çarpılan sürücü, oluşan maddi hasar nedeniyle başka bir araç kiralamak zorunda kaldığını belirterek dava açtı.
Yargılama sırasında, kazada kusurlu olduğu düşünülen ehliyetsiz sürücünün aslında aracın sahibi olduğu ve kaza tutanağına yanlış isim yazıldığı ortaya çıktı.
Denizli Asliye Hukuk Mahkemesi, ehliyetsiz sürücünün tazminat talep edemeyeceğine hükmederek davayı reddetti.
Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına temyiz etmesi üzerine Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, ehliyetsiz sürücünün kusuru yoksa zararının karşılanması yönünde talepte bulunabileceğine hükmederek yerel mahkemenin kararını bozdu.
Yargıtay, ehliyetsizliğin sürüş kusuru niteliğinde olmadığını ve illiyet bağını kesecek bir hal olarak kabul edilemeyeceğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.

Resmi Gazete'de yayınlanan Yargıtay ilamında yer alan bilgilere göre; ehliyetsiz sürücünün aracına başka bir araç çarptı. Aracına çarpılan sürücü, meydana gelen maddi hasar nedeniyle aracı kullanamadığını savunup başka bir araç kiralamak zorunda kaldığını ve mahrumiyet bedelinin karşılanması gerektiğini belirterek dava açtı.

EVRAKTA SAHTECİLİK ORTAYA ÇIKTI

Yargılama sırasında, ehliyetsiz sürücünün kullandığı aracın kendisine ait olduğu, ancak kaza tutanağına başka bir kişinin isminin yazdırıldığı ortaya çıktı.

Yargıtay'dan ehliyet kararı: Araca çarpan hasarın parasını öder

Araca çarptığı için hakkında dava açılan sürücü ise evrakta sahtecilik yapıldığına dikkat çekip, aynı zamanda aracına çarptığı kişinin ehliyetsiz olduğunu belirtti ve maddi zarar talep edemeyeceğini savundu. Denizli Asliye Hukuk Mahkemesi, ehliyetsiz sürücünün tazminat talep edemeyeceğine hükmedip davayı reddetti.

Yargıtay'dan ehliyet kararı: Araca çarpan hasarın parasını öder

YARGITAY YEREL MAHKEMENİN KARARINI BOZDU

Adalet Bakanlığı, kararı kanun yararına temyiz etti. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 2025 tarihli kararında başvuruyu irdeledi. Yüksek Mahkeme, yerel mahkemenin kararının bozulmasına hükmetti.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ KUSURU YOKSA TAZMİNAT İSTEYEBİLİR

Yargıtay kararında, “Davacının sürücü belgesinin bulunmaması, sürüş kusuru niteliğinde olmayıp, illiyet bağını kesecek bir hal olarak kabul edilemeyeceği gözetilerek ve zarar miktarı hesaplanarak, sonucuna göre karar verilmesi gerekir.” denildi.

Yüksek Mahkeme'nin kararında, kazada ehliyetsiz kişinin kusurlu olduğuna yönelik bilirkişi tespiti de bulunmadığına dikkat çekilirken, “sürücü belgesinin olmaması idari yaptırım uygulamasını gerektiren bir hal” olduğu da kaydedildi. Yargıtay, bu nedenle ehliyetsiz sürücünün maddi zararının karşılanması yönünde talepte bulunabileceğine hükmetti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yargıtay'dan emsal karar: Satmadığı ürünün görselini koyan firmaya ceza
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.