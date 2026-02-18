Yargıtay'dan ehliyet kararı: Araca çarpan hasarın parasını öder

Denizli'de 2023 yılında yaşanan bir trafik kazası sonrası başlayan yargı sürecinde emsal bir karar çıktı.

Resmi Gazete'de yayınlanan Yargıtay ilamında yer alan bilgilere göre; ehliyetsiz sürücünün aracına başka bir araç çarptı. Aracına çarpılan sürücü, meydana gelen maddi hasar nedeniyle aracı kullanamadığını savunup başka bir araç kiralamak zorunda kaldığını ve mahrumiyet bedelinin karşılanması gerektiğini belirterek dava açtı.

EVRAKTA SAHTECİLİK ORTAYA ÇIKTI

Yargılama sırasında, ehliyetsiz sürücünün kullandığı aracın kendisine ait olduğu, ancak kaza tutanağına başka bir kişinin isminin yazdırıldığı ortaya çıktı.

Araca çarptığı için hakkında dava açılan sürücü ise evrakta sahtecilik yapıldığına dikkat çekip, aynı zamanda aracına çarptığı kişinin ehliyetsiz olduğunu belirtti ve maddi zarar talep edemeyeceğini savundu. Denizli Asliye Hukuk Mahkemesi, ehliyetsiz sürücünün tazminat talep edemeyeceğine hükmedip davayı reddetti.

YARGITAY YEREL MAHKEMENİN KARARINI BOZDU

Adalet Bakanlığı, kararı kanun yararına temyiz etti. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 2025 tarihli kararında başvuruyu irdeledi. Yüksek Mahkeme, yerel mahkemenin kararının bozulmasına hükmetti.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ KUSURU YOKSA TAZMİNAT İSTEYEBİLİR

Yargıtay kararında, “Davacının sürücü belgesinin bulunmaması, sürüş kusuru niteliğinde olmayıp, illiyet bağını kesecek bir hal olarak kabul edilemeyeceği gözetilerek ve zarar miktarı hesaplanarak, sonucuna göre karar verilmesi gerekir.” denildi.

Yüksek Mahkeme'nin kararında, kazada ehliyetsiz kişinin kusurlu olduğuna yönelik bilirkişi tespiti de bulunmadığına dikkat çekilirken, “sürücü belgesinin olmaması idari yaptırım uygulamasını gerektiren bir hal” olduğu da kaydedildi. Yargıtay, bu nedenle ehliyetsiz sürücünün maddi zararının karşılanması yönünde talepte bulunabileceğine hükmetti.