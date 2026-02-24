Menü Kapat
TGRT Haber
Yarım asırdır aranıyordu, Marmara Denizi'nde yeni kalıntılara ulaşıldı! THY uçağına ait izler görüntülendi

Marmara Denizi'ne 51 yıl önce düşen ve yarım asırdır aranan Türk Hava Yolları'na ait yeni izler tespit edildi. Uçağın enkazı için yapılan çalışmalarda alüminyum kalıntılar ortaya çıktı.

24.02.2026
IHA
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 13:12
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 13:12

’nde 30 Ocak 1975'te 'na ait "Bursa" adlı yolcu uçağının düşmesi sonucu oluşan enkazın arama çalışmaları sürüyor. 42 kişiye mezar olan Türk Hava Yolları'na () ait 'Bursa' isimli F-28 uçağının enkazına ait olabileceği değerlendirilen yeni parçalar bulundu. Yarım asırdır ulaşılmayan uçağın düştüğü dönemdeki teknik imkanların yetersizliği nedeniyle uçak bulunamamıştı.

BÖLGE TEKRAR TARANIYOR

Deniz tabanındaki enkaz bütünlüğüne ulaşılamamış, çalışmalar sınırlı ölçekte kalmıştı. 51 yıl önce düşen uçağın enkazının bulunması çalışmaları gönüllüler tarafından yeniden yapıldı. Arama faaliyetleri kapsamında bölge tekrar taranmaya başlandı.

Yarım asırdır aranıyordu, Marmara Denizi'nde yeni kalıntılara ulaşıldı! THY uçağına ait izler görüntülendi

"SONAR VE DİP TARAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Sosyal medya üzerinden yürüttüğü çalışmalarla bilinen Nedim Kuru ve ekibi, Büyükçekmece ile Ambarlı açıklarına 5'inci kez daldı. Su altı görüntüleme robotu ve sonar cihazlarıyla yaklaşık 7 saat süren tarama yapıldı. Çalışmalarda deniz tabanında uçağa ait olabileceği değerlendirilen alüminyum nitelikli parçalar kayıt altına alındı. Nedim Kuru, yürütülen faaliyetlerde enkaz sahasının detaylı biçimde incelendiğini belirterek, elde edilen görüntülerin teknik analiz sürecine alınacağını ifade etti.

Yarım asırdır aranıyordu, Marmara Denizi'nde yeni kalıntılara ulaşıldı! THY uçağına ait izler görüntülendi

ANIT MEZAR İÇİN BAŞVURU YAPILDI

Öte yandan Kuru'nun kazada hayatını kaybedenlerin anısına deniz içerisinde sembolik bir anıt alanı oluşturulması amacıyla İstanbul Valiliğine resmi müracaatta bulunulduğu öğrenildi.

