Yasa dışı bahis soruşturmasında Mehmet Ali Erbil'in ifadesi ortaya çıktı! Teklif edilen parayı açıkladı

12 Kasım 2024 01:54 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 02:04

Mehmet Ali Erbil'in yasa dışı bahis reklamları yayımlamaktan gözaltına alındı. Savcılıkta ifade veren Erbil'in anlattıkları ortaya çıktı. Cezası açıklanan Erbil'in çıkışta yaptığı basın açıklamasının ardından verdiği ifadesine de erişildi.

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın gözaltına alınmasıyla dikkatlerin çekildiği yasa dışı bahis operasyonunda gelişmeler sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Mehmet Ali Erbil'in ifadesi ortaya çıktı. Erbil, otel açılışına davet edildiği süreçte yaşadıklarını bir bir anlattı.

"TİŞÖRT GİYDİRİLMEYE ÇALIŞILDI, PARA TEKLİF EDİLDİ"

Otel açılışında işletme sahibinin kendisine bir tişört giydirmeye çalıştığını, bu tişörtün de bahis reklamı içerdiğini sonradan öğrendiğini öne süren Erbil, şunları vurguladı:

"Misafir olmamızdan dolayı davet edenlerle de ters düştüm. O sitede yayınlarda da 'Kumar çok sakıncalıdır, ben hayatımda oynamadım.' şeklinde ifadelerim vardır. Bu yayın yarım saat kadar sürdü sonrasında durumu anlayarak avukatlar aracılığıyla basın açıklaması yaptık. Ünal isimli şahıs sonrasında beni arayarak kandırmaya çalıştı. YouTube'da bir programda var diyerek tekrar yayın davetinde bulundu, ancak ben durumu anlayarak kabul etmedim."

"20-25 BİN AVRO TEKLİF ETTİ"

Bu kişinin 3 aydır kendisine birlikte yayın yapma teklifinde bulunduğunu, bunun içinde 20-25 bin avro teklif ettiğini ileri süren Erbil, bu kişiyle önceye dayalı tanışıklıkları olmadığını, tanışmalarına vesile olan ortak arkadaşıyla da olaydan sonra bir daha görüşmediklerini, videolarda yer alması karşılığında maddi gelir elde etmediğini savundu.

Videolardaki kişilerin üzerindeki tişörtlerdeki yazıların, yasa dışı bahis reklamı olduğunu anlamadığını öne süren Erbil, söz konusu videonun anı olarak çekildiğini, yayınlanması amacıyla çekildiğini bilmediğini, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini kaydetti.

ERBİL, İFADESİNDE HABERSİZ REKLAMLARININ YAYIMLANDIĞINI SÖYLEDİ

Sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde Erbil "Benim haberim olmadan reklamımı yapıp videolarımı yayınlamışlardır. Bu konuda avukatlarım aracılığıyla hatırladığım kadarıyla Temmuz ayı gibi suç duyurusunda bulundum, kamuoyu açıklaması da yaptım." dedi.

Hiç yasa dışı bahis oynamadığını söyleyerek Erbil sözlerini şöyle sürdürdü: "Sadece bir değişiklik olsun diye Serdar Ortaç ile bir restoran açılışına gitmiştik. Hiçbir maddi, manevi çıkarımız yoktur. Banka hareketlerimde herhangi bir menfaate rastlanamaz. Böyle bir şeye ihtiyacım da yoktur. Sosyal medya hesaplarımda da 'Kumar oynamayın.' şeklinde altını çize çize söylemekteyim. Reklamını yapacak olsam böyle şirketlerin adını lanse edebilirdim ancak böyle bir işe girişmedim. Suçsuzum, serbest bırakılmamı talep ederim." ifadelerini kullandı.

YAŞI VE SAĞLIK SORUNLARI SEBEBİYLE EV HAPSİ VERİLDİ

Sulh ceza hakimliği kararında, yaşı ve sağlık sorunlarının bulunması, mevcut delillerin kaybolma ve karartılma şüphesinin olmaması gerekçeleriyle, Erbil'in tutuklanmasına yönelik talebin reddine karar verdi.

Hakimlik, Erbil hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ile "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.