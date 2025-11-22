Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Yasadışı bahis baskını: 10 şüpheli yakalandı

Türk futbolunda bahis skandalı sonrası operasyonlar arttı. Bursa ve Ordu'da eş zamanlı bahis baskınında 10 şüpheli yakalandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yasadışı bahis baskını: 10 şüpheli yakalandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.11.2025
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
22.11.2025
saat ikonu 12:02

Bursa Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun"a muhalefet ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde Bursa ve Ordu illerinde eş zamanlı düzenlenen baskında 10 şüpheli yakalandı.

Yasadışı bahis baskını: 10 şüpheli yakalandı

HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİKLERİ BELİRLENDİ

Uzun süredir takip edilen şüphelilerin, internet üzerinden oynattıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda elde ettikleri belirlendi. Yapılan incelemelerde, şüpheli hesaplar üzerinden 427 milyon lira işlem hacmine ulaşıldığı tespit edildi. Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalin yanı sıra 1 ruhsatsız tabanca ve 150 adet fişek de ele geçirildi.

Yasadışı bahis baskını: 10 şüpheli yakalandı

10 ŞÜPHELİYE İŞLEM

Gözaltına alınan 10 şüpheli, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 7’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi şartıyla serbest bırakıldı, 3 kişi ise serbest bırakıldı.

Emniyet birimlerinin, yasa dışı bahis gelirlerinin finans kaynaklarını çökertmeye yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bahis operasyonunun Mersin ayağı: 4 hakem tutuklandı!
ETİKETLER
#operasyon
#tutuklama
#siber suç
#emniyet
#yasa dışı bahis
#haksız kazanç
#Adli Kontrol
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.