Yasadışı bahis operasyonunda 3 kişi hakkında tutuklama kararı!

27 Aralık 2024 20:50 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 20:54

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasadışı bahis faaliyetleri yürüten şahıslara yönelik yapılan operasyon kapsamında 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Başsavcılık, "Sosyal medya fenomenleri olarak tanınan Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz, Elanur Bulut ve Buse Şahin 27 Aralık 2024 tarihinde eş zamanlı operasyon ile gözaltına alınmıştır" açıklamasını yaptı.

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İstanbul​ Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyon hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, yasadışı bahis eylemlerinin hem ülke ekonomisine büyük zarar verdiği hem de toplum düzenini olumsuz etkilediği vurgulandı. Özellikle gençleri kolay para kazanmaya teşvik eden bu faaliyetlerin dijital uyuşturucu niteliğinde olduğu belirtilerek, bu tür suçlarla mücadelenin kaçınılmaz olduğu ifade edildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI!

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, sosyal medya fenomeni olarak tanınan Buse Korkmaz, Elanur Bulut ve Buse Şahin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başsavcılık yasa dışı bahis reklamları yaptığı tespit edilen ve "yüksek takipçili sosyal medya kullanıcısı" olarak bilinen Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz, Elanur Bulut ve Buse Şahin, 27 Aralık 2024 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilerin, sosyal medya platformlarında paylaştıkları video ve görsellerle yasa dışı bahis faaliyetlerini teşvik ettikleri öne sürüldü.