Son dakika | Yasadışı bahis iddiasıyla gözaltına alındığı iddia edilmişti! Sadettin Saran cephesinden açıklama geldi

26 Aralık 2024 23:55 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 00:33

Son dakika haberi: İş insanı Sadettin Saran’ın yasadışı bahis iddiasıyla polis tarafından başsavcılık sorgusuna alındığı iddia edildi. Saran cephesinden konuya ilişkin açıklama gelirken söz konusu iddialar da yalanlandı. Yapılan açıklamada, "Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran’ın gözaltına alındığına dair yapılan haberler kasıtlı ve gerçek dışıdır." denildi.

Son dakika haberine göre, ünlü iş insanı Sadettin Saran, yasadışı bahis iddiasıyla gözaltına alınarak başsavcılık sorgusuna götürüldüğü iddia edildi.

Ekol TV'nin iddiasına göre, 60 yaşındaki ünlü iş insanına Saran'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen sorgusunda 'yasa dışı bahis' ile ilgili sorular yöneltildi.

RTÜK İNCELEME BAŞLATMIŞTI!

3 Aralık tarihinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Saran'ın sahibi olduğu S Sport ve S Sport Plus platformları aracılığıyla yasa dışı bahis reklamı yapıldığını iddia ederek, Saran'a ait kanallara 'yasa dışı bahis reklamı' cezası kesmişti.

İspanya (La Liga) ve İtalya (Serie A) liglerinin yayıncısı olan kurum, reklam panolarında yer alan yasa dışı bahis reklamlarını kendi iradeleri ile yayınlayamadıklarını ifade etmiş ve geçici süreliğine liglerin yayınını durdurma kararı almıştı.

SARAN CEPHESİNDEN YALANLAMA GELDİ!

Sadettin Saran’ın gözaltına alındığı iddiası Saran cephesi tarafından yalanlandı. Ajansspor'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran’ın gözaltına alındığına dair yapılan haberler kasıtlı ve gerçek dışıdır. Bu haberi yapanlarla ilgili tüm yasal haklar ivedilikle kullanılacaktır." denildi.