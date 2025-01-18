Yasaklı sitede müstehcen içerik paylaşan kadın ve eşi yakalandı
Ataşehir’de sosyal medya ve yasaklı bir sitede müstehcen içerik paylaştıkları tespit edilen A.A.V. ve eşi P.B.V., İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüpheliler, polise direnme ve müstehcenlik suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbulAtaşehir’de sosyal medya ve yasaklı bir internet sitesinde müstehcen içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilen iki kişi yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, A.A.V. ve eşi P.B.V. hakkında "TCK 226 Müstehcenlik" ve "TCK 265 Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçlarından işlem yapıldı.
HASTANEDE YAKALANDILAR
Haklarında gözaltı kararı bulunan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Ataşehir’de bir hastanede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, karakola götürülmeleri sırasında polise direndiği, kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildikleri öğrenildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, müstehcen içerik paylaşımı ve polise direnme suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.