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Yaşlı adam baltayla parçalanmıştı... Çöp konteyneri vahşetinde yeni gelişme: İfadesi ortaya çıktı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
30 May 2024 13:58 - Güncelleme : 30 May 2024 14:04

Pendik'te çöp konteynerlerinde bir erkeğe ait cesedin parçalarının bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ekiplerce tutuklanan şüphelinin savcılıktaki ifadesine ulaşıldı.

İstanbul Pendik'te 4 ayrı çöp konteynerinde parçalanmış cesedi bulunan 8 çocuk babası 79 yaşındaki Nihat Salih’in cinayeti ile ilgili devam eden soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 39 yaşındaki seyyar satıcı Bilal Dilek'i gözaltına almıştı.

"İLACI ALDIKTAN SONRA YANINDAN AYRILDIM"

Şüpheli B.D. dün sevk edildiği Anadolu Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcılığı'nda verdiği ifadesinde, olay günü bahçesinde ot biçtiğini, daha sonra Nihat Salih'i arayarak ilaç istediğini, Salih'in de ilacı getirdikten sonra yanından ayrıldığını savundu.

Yaşlı adam baltayla parçalanmıştı... Çöp konteyneri vahşetinde yeni gelişme: İfadesi ortaya çıktı - 1. Resim

Konuşmaları sırasında maktulün kendisine birilerinden para alacağı olduğunu söylediğini ileri süren B.D., Salih'in yanından ayrıldıktan sonra alacaklı olduğu kişilerin yanına gitmiş olabileceğini kaydetti.

Yaşlı adam baltayla parçalanmıştı... Çöp konteyneri vahşetinde yeni gelişme: İfadesi ortaya çıktı - 2. Resim

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

B.D, maktul ayrıldıktan sonra temizliğe devam ettiğini, konteynerlere evdeki çöpleri attığını söyleyerek, suçlamaları kabul etmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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