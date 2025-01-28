Yaşlı adamın feci ölümü! Tamir için çıktı, beton zemine çakıldı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Ocak 2025 17:08 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 17:13
İzmir'de kahreden bir olay yaşandı. 60 yaşındaki Yaşar Bozkurt, tamir için çatıya çıktı. Burada dengesini kaybeden yaşlı adam, beton zemine çakıldı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen acı olayda; 60 yaşındaki Yaşar Bozkurt, tamir için 2 katlı bir binanın çatısına çıktı. Burada dengesini kaybeden Bozkurt, beton zemine düştü.
Yaşlı adamın düştüğünü gören vatandaşlar, hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, Bozkurt'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bozkurt'un cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı