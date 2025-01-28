Yaşlı adamın feci ölümü! Tamir için çıktı, beton zemine çakıldı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

28 Ocak 2025 17:08 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 17:13

İzmir'de kahreden bir olay yaşandı. 60 yaşındaki Yaşar Bozkurt, tamir için çatıya çıktı. Burada dengesini kaybeden yaşlı adam, beton zemine çakıldı.