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Yaşlı adamın feci ölümü! Tamir için çıktı, beton zemine çakıldı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Ocak 2025 17:08 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 17:13

İzmir'de kahreden bir olay yaşandı. 60 yaşındaki Yaşar Bozkurt, tamir için çatıya çıktı. Burada dengesini kaybeden yaşlı adam, beton zemine çakıldı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen acı olayda; 60 yaşındaki Yaşar Bozkurt, tamir için 2 katlı bir binanın çatısına çıktı. Burada dengesini kaybeden Bozkurt, beton zemine düştü.

Yaşlı adamın düştüğünü gören vatandaşlar, hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaşlı adamın feci ölümü! Tamir için çıktı, beton zemine çakıldı - 1. Resim

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, Bozkurt'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bozkurt'un cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaşlı adamın feci ölümü! Tamir için çıktı, beton zemine çakıldı - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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