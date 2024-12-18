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Yaşlı adamın feci ölümü! Tonlarca ağırlığındaki tanker ezdi

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Aralık 2024 17:14 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 17:28

İstanbul Arnavutköy’de alışveriş yaptıktan sonra pazar arabasıyla evine doğru giden 77 yaşındaki adam, tankerin altında kaldı. Yolun karşısına geçmek istediği sırada tankerin altında kaldığı öğrenilen yaşlı adam, olay yerine hayatını kaybetti.

İstanbul Arnatuvköy'de öğle saatlerinde yaşanan olayda; Recep Baz yönetiminde tanker​ cadde üzerinde seyir halindeyken pazar yerinden çıkarak evine doğru yürüyen 77 yaşındaki Nevzat Özcan’a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Özcan, tankerin altında kalarak metrelerce sürüklendi. Feci kazayı gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaşlı adamın feci ölümü! Tonlarca ağırlığındaki tanker ezdi - 1. Resim

YAŞLI ADAM KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri kazaya karışan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaza yerine olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Yaşlı adamın feci ölümü! Tonlarca ağırlığındaki tanker ezdi - 2. Resim

Ekiplerin incelemesinin ardından 77 yaşındaki Nevzat Özcan’ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Öte yandan kaza, bölgede bulunan bir okulun çıkış saatine denk geldi. Bölgede öğrenci yoğunluğu da yaşandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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