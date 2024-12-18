Yaşlı adamın feci ölümü! Tonlarca ağırlığındaki tanker ezdi
İstanbul Arnavutköy’de alışveriş yaptıktan sonra pazar arabasıyla evine doğru giden 77 yaşındaki adam, tankerin altında kaldı. Yolun karşısına geçmek istediği sırada tankerin altında kaldığı öğrenilen yaşlı adam, olay yerine hayatını kaybetti.
İstanbul Arnatuvköy'de öğle saatlerinde yaşanan olayda; Recep Baz yönetiminde tanker cadde üzerinde seyir halindeyken pazar yerinden çıkarak evine doğru yürüyen 77 yaşındaki Nevzat Özcan’a çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Özcan, tankerin altında kalarak metrelerce sürüklendi. Feci kazayı gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YAŞLI ADAM KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri kazaya karışan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaza yerine olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin incelemesinin ardından 77 yaşındaki Nevzat Özcan’ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Öte yandan kaza, bölgede bulunan bir okulun çıkış saatine denk geldi. Bölgede öğrenci yoğunluğu da yaşandı.