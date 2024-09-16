Yaşlı çifte dehşeti yaşattılar! Evleri taşlandı, arabaları kundaklandı

16 Eylül 2024 10:14 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 10:26

Kastamonu’da yaşlı bir çift, dehşeti yaşadı. Otomobili uyudukları sırada kundaklanan yaşlı çiftin evleri de taşlandı. Çift büyük korku yaşadıklarını söyledi.

Bir ilde daha ürküten görüntü! 4 metreye ulaşan obruk için yetkililere seslendiler

Bir ilde daha ürküten görüntü! 4 metreye ulaşan obruk için yetkililere seslendiler

Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Yukarı Karaca Mahallesi'nde meydana gelen olayda; mahallede yaşayan Necmettin (70) ve Zehra (65) Siriş çifti dehşeti yaşadı. Evlerinin camı taşlanan çiftin arabaları da kundaklandı.

Gürültü üzerine uyanan çift, korku içinde dışarı çıktıklarında park halindeki otomobillerinin ateşe verildiğini ve camlarının kırıldığını gördü. Kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışan çift, hemen durumu ekiplere bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, polis ise olayla ilgili inceleme başlattı. Çift, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

"MAAZALLAH BOMBA GİBİ PATLARDI"

Dehşete düşüren olayla ilgili konuşan çift, benzer bir durumun tekrar yaşanmasından endişe duyduklarını söyledi. Büyük bir korku yaşadıklarını belirten Necmettin Siriş, “Sabah namaz kıldım. Daha sonra tekrar uyumak için yatağa girdim. Saat 05.00 sıralarında bir ses geldi. Sesi duyunca yataktan fırladık. 'Kim o' diye bağırdık, kimse yoktu. El feneri ile dışarı çıktım. Aracın üzerindeki brandanın yandığını gördüm. Aracın camları kırılmıştı. Aracın benzin deposuna alevlerin ulaşmasına çok az kalmıştı. Mazallah bomba gibi patlardı” ifadelerini kullandı.

"BEN KORKUYLA DIŞARI ÇIKAMADIM"

Kendilerine bu dehşeti yaşatan şahıs yada şahısların yakalanmasını isteyen Zehra Siriş ise, “Sesleri duyunca hemen uyandık. Eşim dışarı çıktı. Ben korkuyla çıkamadım, biraz bekledikten sonra çıktım. Arabanın üzeri yanmıştı. Branda da erimişti. Biz yapanın bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.