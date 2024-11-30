Yaşlı çifte dehşeti yaşattılar! Koli bandıyla bağlayıp evi soydular
Denizli’de çiftçilik yapan Genç çifti, evlerine gelen maskeli ve tabancalı üç kişi tarafından soyuldu. Soyguncular, çiftin el, ayak ve ağzını koli bandıyla bantlayıp evdeki para, altın, cep telefonu ve av tüfeklerini çaldı. Olayın ardından harekete geçen jandarma, üç hırsızı Fethiye’de yakaladı. Tutuklanan şüphelilerden birinin, olaydan bir gün önce keşif yaptığı ortaya çıktı.
Denizli’de çiftçi çift, evlerine gelen üç hırsız tarafından soyuldu. Olay, 26 Kasım günü saat 19.00 sıralarında kırsal Gökçeyaka Mahallesi’nde yaşandı. Kar maskesi takarak yüzlerini gizleyen üç kişi, Bekir Genç ile eşi Nejla Genç’in yaşadığı eve geldi.
Şüpheliler önce kapıyı açan Necla Genç’in ardından gelen eşi Bekir Genç'in ağzını kapattı. Üç soyguncu daha sonra Genç çiftinin el ayakları ile ağzını koli bandıyla bantladı. Çiftin ağızlarını havluyla kapatıp, boğmaya çalışan ve ölümle tehdit eden şüpheliler evdeki altın ve paraların yerini sordu.
“MİSAFİR GELECEK” DEYİNCE, KAÇTILAR
Bekir Genç, evlerine misafir geleceğini söyleyince panikleyen şüpheliler 600 TL, iki av tüfeği ve cep telefonlarını çalıp, geldikleri otomobille kaçtı.
Bekir Genç, sürünerek yanına gittiği eşini tırnaklarıyla ellerinin bantlı olduğu koli bandından kurtarmayı başardı.
Genç çifti, komşularından yardım istedi.
İhbarla bölgeye acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
FETHİYE’DE APARTTA YAKALANDILAR
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Çameli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma yürüttü.
Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen JASAT, şüphelilerin içinde bulunduğu otomobilin plakasını tespit etti.
JASAT ekipleri, Enes Kağan Özdemir (25), ağabeyi Zikri Özdemir (30) ve Ahmet Kaban’ın (40) Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz Mahallesi’nde bir apartta saklandıklarını belirledi.
Gece saatlerinde operasyon düzenleyen JASAT ekipleri, üç şüpheliyi yakaladı.