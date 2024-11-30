Yaşlı çifte dehşeti yaşattılar! Koli bandıyla bağlayıp evi soydular

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

30 Kasım 2024 13:04 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 13:33

Denizli’de çiftçilik yapan Genç çifti, evlerine gelen maskeli ve tabancalı üç kişi tarafından soyuldu. Soyguncular, çiftin el, ayak ve ağzını koli bandıyla bantlayıp evdeki para, altın, cep telefonu ve av tüfeklerini çaldı. Olayın ardından harekete geçen jandarma, üç hırsızı Fethiye’de yakaladı. Tutuklanan şüphelilerden birinin, olaydan bir gün önce keşif yaptığı ortaya çıktı.