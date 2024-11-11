Yaşlı sürücünün kullandığı otomobil bir anda kafeye daldı! Korku dolu anlar kamerada

11 Kasım 2024 20:08 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 20:14

Aydın Kuşadası'nda kontrolden çıkan bir otomobilin kafeye dalması sonucu biri ağır olmak üzere dört kişi yaralandı. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı. Görüntülerde bir kişinin arabanın arkasında sıkıştığı görüldü.

Burdur'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Burdur'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Aydın Kuşadası'nda meydana gelen olayda, 84 yaşındaki İ.İ. yönetimindeki 09 K 9541 plakalı araç geri manevra sırasında, henüz bilinmeyen bir sebeple sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolsüz şekilde hareket etti.

Otomobil hızla müşterilere de çarparak bir kafeye daldı. Yaşanan büyük panik anında, otomobilin sürücüsü İ.İ. ve kafede bulunan 85 yaşındaki F.B., 23 yaşındaki Y.Y. ile 58 yaşındaki C.S. olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

BİRİ AĞIR, 4 KİŞİ YARALANDI!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak onları ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

KAZA ANI ANEBAN KAYDEDİLDİ!

Yaşanan kaza çevre iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansırken, saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde sokakta bulunan otomobilin büyük bir süratle geriye doğru kafeye dalması yer aldı.