SON DAKİKA!
Yatırım danışmanlığı yalanıyla 450 milyonluk vurgun! Ekipler çetenin tepesine bindi: Çok sayıda gözaltı var

Sakarya'da jandarma ekipleri, sosyal medya üzerinden sahte "yatırım danışmanlığı" ilanlarıyla vatandaşları dolandıran çetenin peşine düştü. Düzenlenen operasyonda 26 şüpheliden 12'si tutuklandı. Şahısların 450 milyon TL'nin üzerinde para trafiği yürüttüğü tespit edildi.

GİRİŞ:
04.05.2026
saat ikonu 15:17
|
GÜNCELLEME:
04.05.2026
saat ikonu 15:17

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, siber suçlarla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda, bir sosyal medya platformu üzerinden “yatırım danışmanlığı” vaadiyle vatandaşların dolandırıldığını tespit ederek harekete geçti.

26 KİŞİ GÖZALTIN ALINDI

Ekiplerce yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, liderliğini B.S.’nin yaptığı belirlenen suç örgütü deşifre edildi. Şüphelilerin organizasyonu ortaya çıkarıldıktan sonra düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

450 MİLYONLUK PARA TRAFİĞİ

Operasyon kapsamında şüphelilere ait kamyonet, otomobil ve motosiklet olmak üzere toplam 3 araca el konuldu. Suç örgütünün finansal yapısını inceleyen ekipler, şahıslara ait 622 banka hesabını ve yaklaşık 2 milyon lira değerindeki mal varlığını dondurdu. Hesaplarda yapılan detaylı incelemelerde, bu banka hesapları üzerinden 450 milyon liranın üzerinde para trafiği gerçekleştirildiği belirlendi.

26 KİŞİDEN 12'Sİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 12’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi, 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

