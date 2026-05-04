Tatil için geldikleri Mersin'de dehşeti yaşadılar! 2 çocuk hayatını kaybetti, anne ve baba tedavi altında

Mersin'in Bozyazı ilçesinde bulunan ikamette 33 yaşındaki Ebru, 38 yaşındaki eşi Musa ve çocukları Azra ve 5 yaşındaki Ömer Selim Tülü henüz bilinmeyen bir nedenle rahatsızlandı. İhbar üzerine ekipler olay yerine intikal etse de acı haberler peş peşe geldi.
Sağlık personelince bulantı ve kusma şikayetiyle Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kardeş hayatını kaybetti. Anne ve baba ise ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Ekiplerin ikametteki incelemesi sürüyor.
Karaman'da yaşayan ailenin yakınlarını ziyaret etmek için izinlerini Bozyazı'da geçirdikleri öğrenildi.