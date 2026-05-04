Mersin'in Bozyazı ilçesinde bulunan ikamette 33 yaşındaki Ebru, 38 yaşındaki eşi Musa ve çocukları Azra ve 5 yaşındaki Ömer Selim Tülü henüz bilinmeyen bir nedenle rahatsızlandı. İhbar üzerine ekipler olay yerine intikal etse de acı haberler peş peşe geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Tatil için geldikleri Mersin'de dehşeti yaşadılar! 2 çocuk hayatını kaybetti, anne ve baba tedavi altında Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir evde Ebru, eşi Musa ve çocukları Azra ve Ömer Selim Tülü rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı; iki kardeş hayatını kaybetti. 33 yaşındaki Ebru, 38 yaşındaki eşi Musa ve çocukları Azra ve 5 yaşındaki Ömer Selim Tülü henüz bilinmeyen bir nedenle rahatsızlandı. Sağlık personeli tarafından bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 kardeş hayatını kaybetti. Anne ve baba ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Karaman'da yaşayan ailenin tatillerini Bozyazı'da geçirdiği öğrenildi.

2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık personelince bulantı ve kusma şikayetiyle Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kardeş hayatını kaybetti. Anne ve baba ise ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Ekiplerin ikametteki incelemesi sürüyor.

Karaman'da yaşayan ailenin yakınlarını ziyaret etmek için izinlerini Bozyazı'da geçirdikleri öğrenildi.