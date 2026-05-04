Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak

Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi’den yürekleri dağlayan açıklama! “Korksunlar benden, durmayacağım!”

Vefatıyla tüm Türkiye’yi derin bir hüzne boğan Mattia Ahmet Minguzzi’nin acılı annesi Yasemin Minguzzi, bir televizyon programına konuk oldu. Yasemin Minguzzi, katıldığı programda duygu dolu anlar yaşadı. Acısı ilk günkü gibi taptaze olan Yasemin Minguzzi, yürekleri dağlayan açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti. Acılı anne yeniden gündemde geniş yankı uyandırdı. İşte detaylar…

Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi, bir televizyon programına konuk oldu. Ahmet Minguzzi İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan bir bit pazarında vahşice katledilerek öldürülmüştü. Vefatıyla tüm Türkiye’yi derin bir hüzne boğan 14 yaşındaki Ahmet Minguzzi cinayetinde dava devam ederken acılı anne Yasemin Minguzzi’den yürekleri dağlayan bir açıklama geldi. Çocuğunun vefatından bu yana bir an olsun gözünün yaşı dinmeyen anne, katıldığı programda duygu dolu anlar yaşadı. Acısı ilk günkü gibi taptaze olan Yasemin Minguzzi, yürekleri dağlayan açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti. Acılı anne yeniden gündemde geniş yankı uyandırdı. İşte Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi’den yürekleri dağlayan açıklama…

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, bir televizyon programına katılarak oğlu için adalet arayışını sürdürdüğünü ve yaşadığı acıyı dile getirdi.
Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025'te İstanbul Kadıköy'de bir bit pazarında öldürülmüştü.
Annesi Yasemin Minguzzi, Kanal D'deki 'Neler Oluyor Hayatta' programına konuk oldu.
Yasemin Minguzzi, oğlunun katillerinin ailesiyle iletişime geçmediğini belirtti.
Suç işleyen çocukların anne ve babalarının da ceza alması gerektiğini ifade etti.
Yasemin Minguzzi, oğlunun anısına yazdığı 'Çiçeğim Ahmet Minguzzi' kitabını tanıttı.
Minguzzi, programda yaptığı açıklamada, "Korksunlar benden, durmayacağım!" dedi.
Oğlu Mattia Ahmet Minguzzi’nin trajik vefatıyla sarsılan Yasemin Minguzzi, “” programına konuk oldu. Sunuculuğunu Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın üstlendiği Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen programının bugünkü konuğu vefatıyla tüm Türkiye’yi derin bir hüzne boğan Mattia Ahmet Minguzzi’nin acılı annesi Yasemin Minguzzi oldu.

Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025 tarihinde İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan bir bit pazarında vahşice katledilerek öldürülmüştü. 14 yaşında hayata gözlerini yuman Ahmet Minguzzi’nin vefatı tüm Türkiye’yi derin bir hüzne boğmuş ve uluslararası basında da yer bulmuştu. İtalyan şef Andrea Minguzzi ve Türk çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin oğlu olan Mattia Ahmet Minguzzi’nin acı kaybı en çok da annesini etkilemişti. Acılı annenin “Neler Oluyor Hayatta” programında söyledikleri, tüm Türkiye’nin vicdanını ilk günkü kadar yaraladı.

Oğlu Mattia Ahmet Minguzzi’nin vefatından bu yana onun için adalet istemeye devam eden acılı annesi Yasemin Minguzzi’den yürekleri dağlayan bir açıklama geldi. Çocuğunun vefatından bu yana bir an olsun gözünün yaşı dinmeyen anne, katıldığı programda duygu dolu anlar yaşadı. Acısı ilk günkü gibi taptaze olan Yasemin Minguzzi, açıklamalarıyla herkesi derin bir hüzne soktu.

“KORKSUNLAR BENDEN, DURMAYACAĞIM!”

Tüm Türkiye’nin evladı haline gelen Mattia Ahmet Minguzzi, vefatıyla milyonlarca insanı derin bir hüzne boğmuştu. Ahmet Minguzzi’nin “Çiçeğim” diyerek seslendiği annesi Yasemin Minguzzi, Kanal D ekranlarının fenomen gündüz kuşağı programı ‘Neler Oluyor Hayatta’ya konuk oldu.

Evladını kaybettiği yetmezmiş gibi uzun süre ölüm tehditleri de alan Yasemin Minguzzi, yürekleri dağlayan açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti. Minguzzi, katıldığı programda bugün hâlâ kapısında 7/24 koruma beklediğini söyleyerek, bütün yaşadıklarına rağmen emsal karar alabildiklerini söyledi.

Ahmet’in katillerinin ailesiyle herhangi bir iletişime geçmediğini dile getiren Yasemin Minguzzi’nin acısı ve öfkesi ilk günkü kadar tazeydi. Ailelere seslenen Minguzzi, suç işleyen çocukların anne ve babalarının da ceza almaları gerektiğini ifade etti.

Oğlunun hatırasına yazdığı “Çiçeğim Ahmet Minguzzi” kitabını da ilk kez “Neler Oluyor Hayatta” programında tanıtan Yasemin Minguzzi’nin son sözleri ise izleyicileri derinden etkiledi. Yasemin Minguzzi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bir çocuğumu kaybettim, milyonlarca çocuğum oldu. Korksunlar benden, durmayacağım!”

