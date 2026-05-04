Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da bugün yarışmacılar eğlencenin dibine vurdu. Yeni haftaya yeni yarışmacılarla başlayan programda tüm dengeler yeniden yazılıyor. Geçen hafta Maysa ve kayınvalidesi Cennet Hanım'ın yarışmadan elenmesiyle, tüm gözler yeni gelin ve kayınvalidenin kim olacağına çevrilmişti. Gelinim Mutfakta'ya 4 Mayıs Pazartesi itibarıyla Beyza ve kaynanası Azize Hanım giriş yaptı. Peki Gelinim Mutfakta Beyza Önür kimdir? Beyza ve Azize Hanım aslen nereli, daha önce Gelinim Mutfakta'da yarıştı mı? İşte detaylar...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta Beyza kimdir, kaç yaşında? Beyza Önür ve kayınvalide Azize mercek altında! Kanal D'nin 'Gelinim Mutfakta' programına 4 Mayıs Pazartesi günü Beyza ve kayınvalidesi Azize Hanım dahil oldu. Yeni yarışmacılar Beyza ve kayınvalidesi Azize Hanım, İzmir'den katılıyor. Beyza, 1 buçuk yıllık evli ve 7 aylık bir oğlu var. Geçen hafta yarışmadan Maysa ve kayınvalidesi Cennet Hanım elendi. 1 Mayıs Cuma günü 15 altın bileziği Tuğba kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA BEYZA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Gelinim Mutfakta'da Mayıs ayının ilk haftası stüdyo adeta şenlendi. Gelin Beyza tezgah başındaki yerini alırken, yeni yarışmacının gün sonu performansı şimdiden merak konusu oldu.

Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Beyza ve Azize Önür, yarışmaya İzmir'den katılıyor. Maysa'nın boş bıraktığı tezgaha yerleşen ve kolları sıvayan Beyza, yarım altın kazanmak için rekabetin dozunu artıracak gibi görünüyor.



GELİNİM MUTFAKTA BEYZA VE KAYINVALİDE AZİZE MERCEK ALTINDA

Altınların havada uçuştuğu Gelinim Mutfakta, her gün yarım altın kazandırırken, Cuma günü tam 15 altın bilezik birden veriyor.

Elenme potasında olan gelinler ise yarışmadan ayrılma riski ile karşı karşıya kalıyor. Hafta içi toplanan puanların belirleyici rol oynadığı Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacıları Beyza ve kaynanası Azize Hanım ise şimdiden izleyicinin radarına girdi.

Kanal D'nin en çok izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta'ya 4 Mayıs Pazartesi günü dahil olan Beyza Hanım henüz 1 buçuk yıllık evli ve 7 aylık da bir oğlu bulunuyor.

Gelin Beyza Önür ve kayınvalidesi Azize Hanım'a dair merak edilen diğer detayların ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

GELİNİM MUTFAKTA 1 MAYIS KİM ELENDİ, 15 ALTIN BİLEZİK KİMİN OLDU?

Gelinim Mutfakta'da geçtiğimiz Cuma 15 altın bilezik kazanan gelin Tuğba olurken, yarışmadan elenen gelin Maysa olarak açıklandı. İşte 1 Mayıs 2026 Cuma Gelinim Mutfakta haftalık puan tablosu...

Tuğba - 74

Aysun - 73

Hatice - 71

Maysa - 66

