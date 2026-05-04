Gelinim Mutfakta'da Rumeli Orhan Kemal rüzgarı! Tuğba Roman havası döktürdü stüdyo sallandı

Kanal D ekranlarının en çok seyredilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün roman havasının sevilen isimlerinden Rumeli Orhan Kemal rüzgarı esti. Tuğba'nın konukları olarak yarışmaya renk katan sanatçılar, Aysun'un sert çıkışıyla da gündemdeki yerini aldı. Tuğba'nın kırmızılar içinde çıktığı yarışmada, eğlenceli anlar hafızlarda şimdiden yer ederken, Aysun'un kıskançlığı sosyal medya kullanıcılarının diline dolaştı. İşte Gelinim Mutfakta'da roman havası ve Tuğba'nın stüdyoyu salladığı o anlar...
Gelinim Mutfakta'da eğlencenin dozu yeni haftada tavan yaptı. 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü Tuğba stüdyoya öyle bir giriş yaptı ki, yer yerinden oynadı.
Roman müziğinin sevilen ismi Rumeli Orhan Kemal, Gelinim Mutfakta izleyicilerine bir sürpriz yaparak, bugün stüdyoya geldi.
Tuğba'nın daveti üzerine yarışmaya gelen ve eğlenceli anlar yaşatan ekip, bugünkü yayına adeta damga vurdu.
Roman havasıyla Gelinim Mutfakta'ya giriş yapan Tuğba, dansıyla stüdyoyu adeta salladı. Tam bir roman kızı kostümüyle izleyenden tam puan alan Tuğba, tarzı ve dansıyla sosyal medyaya da damga vurdu. Ancak Aysun'nun bu gelişmeler sonrası yaptığı hamle ağızları açıkta bıraktı.
Gelinim Mutfakta'ya kendi çalıştığı sanatçıların geldiğini duyan Aysun, sanatçıların olduğu odayı bastı.
'Tuğba'yla aramızın kötü olduğunu bilmiyor musunuz? Buraya onun için nasıl gelirsiniz?' diyen Aysun sanatçılardan adeta hesap sordu.
'Sizin aranızdaki sorun bizi ilgilendirmez. Bu bir yarışma, neden bu kadar kasıyorsun. Bizi Tuğba davet etti. Sen benim menajerim misin? Sen beni ayda yılda bir ararsın matineye çağırırsın. Aysun fazla uzatmayalım. Kötü de olmayalım' diye Aysun'a resti çeken Roman havasının eğlenceli isimleri, Tuğba'ya da kocaman bir 'oh' çektirdi.
Gelinim Mutfakta izleyicileri tüm bu görüntüler sonrası adeta yıkıldı. Aysun'un Tuğba'yı kıskandığına dair yorumlar peş peşe sıralandı. İşte Gelinim Mutfakta sosyal medya kullanıcılarının dikkat çeken yorumları...
'Kıskanç içten pazarlıklı Aysun. Hepiniz Tuğba'yı kıskanıyorsunuz. Tubacım seni seviyoruz başarılar'
'Tuğba'm seni halk çok seviyor bırak fesatlar çatlasın Aysun'a bu durumu hic sorma tenezzül bile etme ona mesajlar gereken cevapları yazıyor zaten'
'Aysun çok kıskançsın. İnsan neden bu duruma kendini düşürür'
'Aysun bu hırsın bir gün ayağına dolanacak, dikkat et'