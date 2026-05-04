Kanal D ekranlarının en çok seyredilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün roman havasının sevilen isimlerinden Rumeli Orhan Kemal rüzgarı esti. Tuğba'nın konukları olarak yarışmaya renk katan sanatçılar, Aysun'un sert çıkışıyla da gündemdeki yerini aldı. Tuğba'nın kırmızılar içinde çıktığı yarışmada, eğlenceli anlar hafızlarda şimdiden yer ederken, Aysun'un kıskançlığı sosyal medya kullanıcılarının diline dolaştı. İşte Gelinim Mutfakta'da roman havası ve Tuğba'nın stüdyoyu salladığı o anlar...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta'da Rumeli Orhan Kemal rüzgarı! Tuğba Roman havası döktürdü stüdyo sallandı Gelinim Mutfakta programında bu hafta konuk olan Rumeli Orhan Kemal'in sahnesi ve Tuğba'nın roman havası dansı damgasını vururken, yarışmacı Aysun'un sanacıları karşılaması ve tavrı dikkat çekti. Roman müziğinin sevilen ismi Rumeli Orhan Kemal, Tuğba'nın konuğu olarak Gelinim Mutfakta stüdyosunu ziyaret etti. Tuğba, roman havası eşliğinde yaptığı dansla stüdyoyu salladı. Yarışmacı Aysun, sanatçıların olduğu odayı basarak Tuğba'nın orada olmasından dolayı hesap sordu. Sanatçılar, Aysun'a 'Bu bir yarışma, neden bu kadar kasıyorsun?' diyerek karşılık verdi. Sosyal medya kullanıcıları Aysun'un bu tavrını kıskançlık olarak yorumladı.

GELİNİM MUTFAKTA'DA RUMELİ ORHAN KEMAL RÜZGARI!

Gelinim Mutfakta'da eğlencenin dozu yeni haftada tavan yaptı. 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü Tuğba stüdyoya öyle bir giriş yaptı ki, yer yerinden oynadı.

Roman müziğinin sevilen ismi Rumeli Orhan Kemal, Gelinim Mutfakta izleyicilerine bir sürpriz yaparak, bugün stüdyoya geldi.

Tuğba'nın daveti üzerine yarışmaya gelen ve eğlenceli anlar yaşatan ekip, bugünkü yayına adeta damga vurdu.

TUĞBA ROMAN HAVASI DÖKTÜRDÜ, STÜDYO SALLANDI

Roman havasıyla Gelinim Mutfakta'ya giriş yapan Tuğba, dansıyla stüdyoyu adeta salladı. Tam bir roman kızı kostümüyle izleyenden tam puan alan Tuğba, tarzı ve dansıyla sosyal medyaya da damga vurdu. Ancak Aysun'nun bu gelişmeler sonrası yaptığı hamle ağızları açıkta bıraktı.

AYSUN SANATÇILAR ODASINI BASTI

Gelinim Mutfakta'ya kendi çalıştığı sanatçıların geldiğini duyan Aysun, sanatçıların olduğu odayı bastı.

'Tuğba'yla aramızın kötü olduğunu bilmiyor musunuz? Buraya onun için nasıl gelirsiniz?' diyen Aysun sanatçılardan adeta hesap sordu.

'Sizin aranızdaki sorun bizi ilgilendirmez. Bu bir yarışma, neden bu kadar kasıyorsun. Bizi Tuğba davet etti. Sen benim menajerim misin? Sen beni ayda yılda bir ararsın matineye çağırırsın. Aysun fazla uzatmayalım. Kötü de olmayalım' diye Aysun'a resti çeken Roman havasının eğlenceli isimleri, Tuğba'ya da kocaman bir 'oh' çektirdi.

SOSYAL MEDYA BU GÖRÜNTÜLERLE YIKILDI

Gelinim Mutfakta izleyicileri tüm bu görüntüler sonrası adeta yıkıldı. Aysun'un Tuğba'yı kıskandığına dair yorumlar peş peşe sıralandı. İşte Gelinim Mutfakta sosyal medya kullanıcılarının dikkat çeken yorumları...

'Kıskanç içten pazarlıklı Aysun. Hepiniz Tuğba'yı kıskanıyorsunuz. Tubacım seni seviyoruz başarılar'

'Tuğba'm seni halk çok seviyor bırak fesatlar çatlasın Aysun'a bu durumu hic sorma tenezzül bile etme ona mesajlar gereken cevapları yazıyor zaten'

'Aysun çok kıskançsın. İnsan neden bu duruma kendini düşürür'

'Aysun bu hırsın bir gün ayağına dolanacak, dikkat et'