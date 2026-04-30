Gelinim Mutfakta'da Damla kayınvalidesi Nuray'a ateş püskürdü! Benim can damarıma basmayacaktın

Gelinim Mutfakta'da daha önce birlikte yarışan Nuray Gülap ve Damla Saçıkara'nın arasında yaşanan tansiyon, yarışmanın yeni sezonunda dinmek bilmiyor. Gelinim Mutfakta'ya Tuğba'nın yeni kayınvalidesi olarak dahil olan Nuray Hanım, gelini Damla'nın gazabından kurtulamadı. Yarışmaya Tuğba'nın kayınvalidesi olarak gelmesini içine sindiremeyen Damla, stüdyoya bağlandı ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hem kaynanasına hem de Tuğba'ya ateş püsküren Damla'nın söyledikleri adeta ağızları açık bıraktı. İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA'DA DAMLA KAYINVALİDESİ NURAY'A ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan ve altın dağıtan yarışma programı Gelinim Mutfakta'da olaylar bitmiyor.

Daha önce stüdyoda fırtınalar estiren Damla Saçıkara, Gelinim Mutfakta'ya bağlanarak açtı ağzını yumdu gözünü. Kiralık gelin diyerek yüklendiği Tuğba, gözyaşlarına hakim olamazken, Nuray Hanım söylenenler karşısında dondu kaldı. 'Bir insan bu kadar mı nankör olur' diyen Nuray Hanım'ın tepkisi stüdyoyu salladı.

BENİM CAN DAMARIMA BASMAYACAKTIN!

Gelinim Mutfakta'da bugün Damla'nın söylediği sözlerle yer yerinden oynadı. Zehir zemberek sözlerle kayınvalidesine yüklenen Damla 'Sen Aysu'nun kıyafetlerini ütüleyeceğine torununun doğum gününe bir hediye yollasaydın' sözleriyle şok eden açıklamalarına devam etti.

Torununa sevgisinin göstermelik olduğunu ifade eden Damla, 'Sen pirzolanın yağlı yerini yedin, bize kemiklerini bıraktın' diyerek Nuray Hanım'ı resmen çıldırttı.

GELİNİM MUTFAKTA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Damla Saçıkara, zehir zemberek sözlerini peş peşe sıralarken, Tuğba'da nasibini aldı. Kiralık gelin diye nitelendirdiği Tuğba; 'Senden 10 yaş büyüğüm. Dediklerini alttan alıyorum' dedi.

'O zaman benden özür dileyeceksin' diyen Damla 30 Nisan Perşembe günü yaptığı açıklamalarla stüdyoyu adeta salladı.

DAMLA SAÇIKARA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Damla Saçıkara, 2001 doğumlu olup 23 yaşındadır. Aslen Amasyalı olan Saçıkara, 2022 yılında Furkan Şenyel ile evlenmiştir.

Gelinim Mutfaakta'ya daha önce kayınvalidesi Nuray Gülap ile katılan Saçıkara, kendine has üslubu ve el lezzetiyle kısa sürede beğeni kazanmıştır. Son zamanlarda Tuğba ve kayınvalidesi Nuray Hanım'a söylediği sözlerle gündemden düşmeyen Damla'nın yarışmaya yeniden dönüp dönmeyeceği ise merak ediliyor.