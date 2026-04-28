Gelinim Mutfakta Aysun tadım masasında kriz çıkardı! Benim için bu yarışma bitti dedi stüdyoyu terk etti

Gelinim Mutfakta'nın 28 Nisan 2026 Salı günü yayınlanan bölümüne Aysun ve kaynanası Nurten arasında yaşanan gerilim ekranlara adeta damga vurdu. Yarışmaya geldiklerinde 7 aydır görüşmediklerini söyleyen gelin ve kayınvalide, stüdyoda zaman zaman tansiyonu fırlatmışlardı. Aralarında şiddetli tartışmalar yaşayan ikili, bugün tadım masasında tüm ipleri kopardı. Nurten Hanım'ın yaptığı puanlama sonrası sinirlerine hakim olamayan Aysun, kayınvalidesine ateş püskürdü ve stüdyoyu terk etti. Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA AYSUN TADIM MASASINDA KRİZ ÇIKARDI!

Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren Gelinim Mutfakta'nın bugün yayınlanan bölümünde tansiyon hiç eksik olmadı. Yarışmanın dikkat çeken gelini Aysun, kayınvalidesinin yaptığı puanlama sonrası tadım masasına gelerek, demediğini bırakmadı.

'Kimseye ikinci bir şans vermeyeceksin' diyen Aysun 'Haber verin Nurten Hanım'a ben gidiyorum' diyerek kaynanasına resti çekti ve stüdyoyu terk etti.

Gelinim Mutfakta'da yaşanan o anlar herkesin ağzını açık bırakırken, Aysun'un gerçekten yarışmaya veda edip etmeyeceği merak konusu oldu.

BENİM İÇİN BU YARIŞMA DEDİ, STÜDYOYU TERK ETTİ

Gelinim Mutfakta'da Aysun ve Nurten Hanım arasında yaşananlar izleyicileri şaşkına uğrattı. Günün yemeği içli köfte tarifini en lezzetli şekilde yapabilmek için zamana karşı yarışan Aysun, kayınvalidesinin verdiği puana sinirlenerek, soluğu tadım masasında aldı.

Kayınvalidesi Nurten Hanım'a olan kırgınlığını her dakika dile getiren Aysun, içli köftesine verilen puanlama sonrası sinir krizine girdi. 'Altınlar için yarışıyoruz ya burada, benim için bu yarışma burada bitmiştir' diyerek, kolundaki altınları kaynanasına veren Aysun, stüdyoyu bir hışımla terk etti.

AYSUN GELİNİM MUTFAKTA'DAN AYRILACAK MI?

Gelinim Mutfakta'da artık yarışmak istemediğini söyleyen Aysun, stüdyo dışında kaynanasına demediğini bırakmadı. 'Güzel yemek yap 2 puan al! Yeter artık, en güzelini yapıyorum olmuyor, kötü yapıyorum olmuyor.

Biz Nurten Hanım'ın damak zevkini yakalayamadık. Biz bu şekilde mi yarışacağız! Ben daha yarışmak istemiyorum. Haber verin Nurten Hanım' a ben gidiyorum' diyen Aysun'u sakinleştirmek ise hiç kolay olmadı. Gelinim Mutfakta Aysun ve Nurten'in yarışmadaki akıbeti ise merak konusu.