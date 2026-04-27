Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da Hüsniye Hanım ve Hatice, stüdyoya öyle bir giriş yaptı ki, herkes dondu kaldı. Taht üzerinde ve Kleopatra müziği eşliğinde stüdyoya giriş yapan Hüsniye Hanım ve gelini Hatice, stüdyoda fırtına gibi esti. Herkesi kahkahaya boğan anlar sonrası, kayınvalidenin 'Bana yüce kraliçe diyeceksin' sözleri ortalığı karıştırdı. İşte detaylar...

HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta Hüsniye'den Kleopatra çıkarması! Taht üzerinde giriş yaptı stüdyo sallandı Gelinim Mutfakta programına Hüsniye Hanım ve gelini Hatice, Kleopatra temalı bir giriş yaparak stüdyoda dikkat çekti. Hüsniye Hanım ve gelini Hatice, taht üzerinde ve Kleopatra müziği eşliğinde stüdyoya giriş yaptı. Hüsniye Hanım'ın Kleopatra'ya benzerliği sosyal medyada konuşuldu. Hüsniye Hanım, gelini Hatice'ye 'bana yüce kraliçe diyeceksin' dedi. Geçen hafta 15 altın bileziği gelin Hatice aldı. 24 Nisan Cuma günü Gelinim Mutfakta'dan elenen isim Berna oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HÜSNİYE'DEN KLEOPATRA ÇIKARMASI!

Gelinim Mutfakta'nın dikkat çeken kayınvalidesi ve Gelinim Mutfakta 5. sezon şampiyonu olan Hatice, 27 Nisan haftanın ilk günü beklenmedik bir şekilde programa giriş yaptılar.

'Mısır'dan kalan borçlarım kabardı. Piramitlerin bocunu ödemek için geldim' diyen Hüsniye Hanım, hem Aslı Hünel'i hem de stüdyodakileri adeta şoke etti.

Kleopatra'ya benzerliği sosyal medyayı ikiye bölerken, çoğu kullanıcılar Hüsniye Hanım'ı birebir Keopatraya benzetti. Kendi gelini Hatice'ye 'Bana yüce kraliçe demen lazım' diye yüklenen Hüsniye Hanım, kendini rolüne iyice kaptırdı. Kraliyet fermanı yayınlayan Hüsniye Hanım, hem kostümü hem de görkemli şovuyla izleyenleri mest etti.

TAHT ÜZERİNDE GİRİŞ YAPTI, STÜDYO SALLANDI

Gelinim Mutfakta'da yeni haftanın ilk gününde stüdyo kapıları açıldığı an herkesin ağzı açık kaldı. Hüsniye Hanım taht üzerinde giriş yaparken, Hatice'de önden kendisine eşlik etti.

Kayınvalideler odasına da yaverlerim dediği adamlarla giren Hüsniye Hanım, diğer kayınvalidelerden tepki aldı. Hüsniye Hanım'ın yanında gelen adamlardan rahatsızlık duyan kaynanalar, Hüsniye Hanım'ın yaverlerinin dışarı çıkmasını istedi.

GELİNİM MUTFAKTA 25 NİSAN 2026 CUMA KİM ELENDİ, 15 ALTIN BİLEZİK KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'da geçen hafta 15 altın bilezik alan gelin Hatice olurken, gün sonu yarım altını da Aysun yakasına taktı. 24 Nisan Cuma günü Gelinim Mutfakta'dan elenen isim ise Berna olarak açıklandı.

Aysun - 19

Hatice - 12

Tuğba - 9

Berna - 5