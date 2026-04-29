Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Gelinim Mutfakta'dan iç pilavlı baget kaplama tarifi! Bu püf noktasıyla pirinçler tane tane dökülecek

Sıradan tavuk yemeklerinden sıkılanlar için gerçek bir kurtarıcı olan iç pilavlı baget kaplama tarifinde, pilavın kıvamı ve tavuğun pişme derecesi büyük önem taşıyor. Gelinlerin kıyasıya yarıştığı mutfakta altın değerindeki puanları toplayan bu lezzeti evinde de yakalamak isteyen izleyici arama motorlarına adeta akın etti. Dışı nar gibi kızarmış içi ise tane tane dökülen bir pilavla kaplanmış bagetler hazırlamak sanıldığı gibi zor değil. Peki Gelinim Mutfakta iç pilavlı baget kaplama nasıl yapılıyor? İşte tam malzeme listesi ve tarifin püf noktaları...

Gelinim Mutfakta'dan iç pilavlı baget kaplama tarifi! Bu püf noktasıyla pirinçler tane tane dökülecek
GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 17:47
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 17:47

’dan sofralarınıza konuk olan iç pilavlı baget kaplama, hem sunumuyla göz doldurdu hem de lezzetiyle damak çatlattı. Ekran başındaki izleyicileri kendine hayran bırakan bu tarif, tavuk etinin en yumuşak hali olan bagetin, baharatlarla zenginleştirilmesi ve enfes bir iç pilavla buluşmasından oluşuyor. Özellikle akşam yemeklerinde misafirlerini kıskandıracak bir lezzette olan iç pilavlı baget kaplama tarifi, yarışma bitiminden hemen sonra yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Peki iç pilavlı baget kaplama nasıl yapılır, hangi malzemeler gerekir? İşte pirinçleri ağzınıza tane tane döktürecek tarifin püf noktaları ve tam malzeme listesi...

HABERİN ÖZETİ

Gelinim Mutfakta'dan iç pilavlı baget kaplama tarifi! Bu püf noktasıyla pirinçler tane tane dökülecek

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Gelinim Mutfakta'da yayınlanan, lezzeti ve sunumuyla ilgi çeken iç pilavlı baget kaplama tarifi ve püf noktaları paylaşıldı.
Haşlanmış tavuk bagetlerin, baharatlarla zenginleştirilmiş iç pilavla kaplanıp galeta ununa bulanarak fırında pişirilmesi esasına dayanır.
Pilavın tane tane olması için pirinçlerin nişastasından arındırılması, ılık tuzlu suda bekletilmesi ve kavurma esnasında limon suyu eklenmesi önerilir.
Pilav pişirildikten sonra nem dengesi için kağıt havlu ile demlendirilmesi tavsiye edilir.
Bagetlerin ön haşlaması, kısa pişirme süresi nedeniyle gereklidir.
İç pilavın vazgeçilmez baharatları yenibahar ve tarçındır, sevmeyenler karabiber ve dereotu kullanabilir.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

GELİNİM MUTFAKTA'DAN İÇ PİLAVLI BAGET KAPLAMA TARİFİ!

İştah kabartan bir iç pilavlı baget kaplama tarifi için öncelikle hangi malzemeler gerekiyor ona bir göz atalım;

Gerekli Malzemeler:

Gelinim Mutfakta'dan iç pilavlı baget kaplama tarifi! Bu püf noktasıyla pirinçler tane tane dökülecek
MalzemeMiktar
Haşlanmış tavuk baget6 adet
Baldo pirinç2 su bardağı
Kuru soğan1 adet
Tereyağı2 yemek kaşığı
Sıvı yağ1 yemek kaşığı
Kuş üzümü2 yemek kaşığı
Dolmalık fıstık2 yemek kaşığı
Yenibahar1 çay kaşığı
Tarçın1 çay kaşığı
Karabiber1 çay kaşığı
Tuz1 çay kaşığı
Sıcak su3 su bardağı

Kaplaması İçin:

Galeta unu ve çırpılmış yumurta

Gelinim Mutfakta'dan iç pilavlı baget kaplama tarifi! Bu püf noktasıyla pirinçler tane tane dökülecek

Yapılışı:

Kendi mutfağınızda iç pilavlı baget kaplama yapmak için ilk olarak tavuk bagetleri tuzlu suda yumuşayana kadar haşlamanız gerekiyor. Ancak etlerin kemikten tamamen ayrılmamasına dikkat edin. Haşlanan bagetleri süzüp kenara alın ve suyunu pilav için ayırın.

Gelinim Mutfakta'dan iç pilavlı baget kaplama tarifi! Bu püf noktasıyla pirinçler tane tane dökülecek

Daha sonra geniş bir tencerede tereyağı ve sıvı yağı eritin. Yemeklik doğranmış soğanları ve dolmalık fıstıkları kavurun. Yıkanmış pirinçleri ekleyip 5 dakika daha kavurun.

Gelinim Mutfakta'dan iç pilavlı baget kaplama tarifi! Bu püf noktasıyla pirinçler tane tane dökülecek

Kuş üzümü, yenibahar, tarçın, tuz ve karabiberi de ekleyin. Tavuk suyunu da ilave ederek pirinçler hafif diri kalacak şekilde pişirin. Pilavı demlenmeye bırakın. Soğuyan iç pilavdan bir miktar avucunuza alın, ortasına haşlanmış bageti yerleştirin ve oval bir görüntü verin.

Gelinim Mutfakta'dan iç pilavlı baget kaplama tarifi! Bu püf noktasıyla pirinçler tane tane dökülecek

Hazırladığınız kaplamalı bagetleri önce çırpılmış yumurtaya sonra galeta ununa bulayın. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizerek 200 derece fırında kızartın. Afiyet olsun.

Gelinim Mutfakta'dan iç pilavlı baget kaplama tarifi! Bu püf noktasıyla pirinçler tane tane dökülecek

BU PÜF NOKTASIYLA PİRİNÇLER TANE TANE OLACAK

Pilavın lapa olmaması ve her bir tanesinin ayrı ayrı sayılması için, pirincin nişastasından tamamen arındırılması ve kavurma süresini dikkate almak gerekiyor.

Gelinim Mutfakta'dan iç pilavlı baget kaplama tarifi! Bu püf noktasıyla pirinçler tane tane dökülecek

Pirinçleri pişirmeden önce mutlaka ılık tuzlu suda en az 20 dakika bekletin ve şeffaflaşana kadar yıkayın. Ayrıca pirinçleri kavurma esnasında bir iki damla limon suyu eklemek, pilavın hem daha beyaz hem de daha parlak olmasını sağlayacaktır.

Gelinim Mutfakta'dan iç pilavlı baget kaplama tarifi! Bu püf noktasıyla pirinçler tane tane dökülecek

Ayrıca pilavı pişirdikten sonra üzerine kağıt havlu kapatıp en az 15 dakika demlenmeye bırakmak, nemin dengelenmesini sağlar. Böylelikle tane tane dökülen bir pilav elde etmiş olursunuz.

Gelinim Mutfakta'dan iç pilavlı baget kaplama tarifi! Bu püf noktasıyla pirinçler tane tane dökülecek

EN SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Bagetleri haşlamadan tarifi yapabilir miyim?

Bagetler iç pilavla kaplanıp fırına girdiği zaman, pişirme süresi kısa olur. Bu nedenle bagetlerin önceden haşlanması gerekiyor.

Pilavın içindeki baharatlar gerekli mi?

İç pilavını diğer pilavlardan ayıran en önemli özellik yenibahar ve tarçındır. Bu aromaları sevmeyenler karabiber ve bol dereotu da kullanabilir.

