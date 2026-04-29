Gelinim Mutfakta’dan sofralarınıza konuk olan iç pilavlı baget kaplama, hem sunumuyla göz doldurdu hem de lezzetiyle damak çatlattı. Ekran başındaki izleyicileri kendine hayran bırakan bu tarif, tavuk etinin en yumuşak hali olan bagetin, baharatlarla zenginleştirilmesi ve enfes bir iç pilavla buluşmasından oluşuyor. Özellikle akşam yemeklerinde misafirlerini kıskandıracak bir lezzette olan iç pilavlı baget kaplama tarifi, yarışma bitiminden hemen sonra yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Peki iç pilavlı baget kaplama nasıl yapılır, hangi malzemeler gerekir? İşte pirinçleri ağzınıza tane tane döktürecek tarifin püf noktaları ve tam malzeme listesi...

HABERİN ÖZETİ Gelinim Mutfakta'dan iç pilavlı baget kaplama tarifi! Bu püf noktasıyla pirinçler tane tane dökülecek Gelinim Mutfakta'da yayınlanan, lezzeti ve sunumuyla ilgi çeken iç pilavlı baget kaplama tarifi ve püf noktaları paylaşıldı. Haşlanmış tavuk bagetlerin, baharatlarla zenginleştirilmiş iç pilavla kaplanıp galeta ununa bulanarak fırında pişirilmesi esasına dayanır. Pilavın tane tane olması için pirinçlerin nişastasından arındırılması, ılık tuzlu suda bekletilmesi ve kavurma esnasında limon suyu eklenmesi önerilir. Pilav pişirildikten sonra nem dengesi için kağıt havlu ile demlendirilmesi tavsiye edilir. Bagetlerin ön haşlaması, kısa pişirme süresi nedeniyle gereklidir. İç pilavın vazgeçilmez baharatları yenibahar ve tarçındır, sevmeyenler karabiber ve dereotu kullanabilir.

GELİNİM MUTFAKTA'DAN İÇ PİLAVLI BAGET KAPLAMA TARİFİ!

İştah kabartan bir iç pilavlı baget kaplama tarifi için öncelikle hangi malzemeler gerekiyor ona bir göz atalım;

Gerekli Malzemeler:

Malzeme Miktar Haşlanmış tavuk baget 6 adet Baldo pirinç 2 su bardağı Kuru soğan 1 adet Tereyağı 2 yemek kaşığı Sıvı yağ 1 yemek kaşığı Kuş üzümü 2 yemek kaşığı Dolmalık fıstık 2 yemek kaşığı Yenibahar 1 çay kaşığı Tarçın 1 çay kaşığı Karabiber 1 çay kaşığı Tuz 1 çay kaşığı Sıcak su 3 su bardağı

Kaplaması İçin:

Galeta unu ve çırpılmış yumurta

Yapılışı:

Kendi mutfağınızda iç pilavlı baget kaplama yapmak için ilk olarak tavuk bagetleri tuzlu suda yumuşayana kadar haşlamanız gerekiyor. Ancak etlerin kemikten tamamen ayrılmamasına dikkat edin. Haşlanan bagetleri süzüp kenara alın ve suyunu pilav için ayırın.

Daha sonra geniş bir tencerede tereyağı ve sıvı yağı eritin. Yemeklik doğranmış soğanları ve dolmalık fıstıkları kavurun. Yıkanmış pirinçleri ekleyip 5 dakika daha kavurun.

Kuş üzümü, yenibahar, tarçın, tuz ve karabiberi de ekleyin. Tavuk suyunu da ilave ederek pirinçler hafif diri kalacak şekilde pişirin. Pilavı demlenmeye bırakın. Soğuyan iç pilavdan bir miktar avucunuza alın, ortasına haşlanmış bageti yerleştirin ve oval bir görüntü verin.

Hazırladığınız kaplamalı bagetleri önce çırpılmış yumurtaya sonra galeta ununa bulayın. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizerek 200 derece fırında kızartın. Afiyet olsun.

BU PÜF NOKTASIYLA PİRİNÇLER TANE TANE OLACAK

Pilavın lapa olmaması ve her bir tanesinin ayrı ayrı sayılması için, pirincin nişastasından tamamen arındırılması ve kavurma süresini dikkate almak gerekiyor.

Pirinçleri pişirmeden önce mutlaka ılık tuzlu suda en az 20 dakika bekletin ve şeffaflaşana kadar yıkayın. Ayrıca pirinçleri kavurma esnasında bir iki damla limon suyu eklemek, pilavın hem daha beyaz hem de daha parlak olmasını sağlayacaktır.

Ayrıca pilavı pişirdikten sonra üzerine kağıt havlu kapatıp en az 15 dakika demlenmeye bırakmak, nemin dengelenmesini sağlar. Böylelikle tane tane dökülen bir pilav elde etmiş olursunuz.

EN SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Bagetleri haşlamadan tarifi yapabilir miyim?

Bagetler iç pilavla kaplanıp fırına girdiği zaman, pişirme süresi kısa olur. Bu nedenle bagetlerin önceden haşlanması gerekiyor.

Pilavın içindeki baharatlar gerekli mi?

İç pilavını diğer pilavlardan ayıran en önemli özellik yenibahar ve tarçındır. Bu aromaları sevmeyenler karabiber ve bol dereotu da kullanabilir.