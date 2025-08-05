ARES INV ile yatırım tavsiyesi altında dev vurgun! Yüzlerce kişinin milyonlarca TL'si uçtu gitti: Dolandırıcıların yöntemi şoke etti

ABD merkezli bir yatırım şirketinin kimliğini kullanan dolandırıcılar, sosyal medya üzerinden yatırım vaadinde bulunarak kullanıcıları WhatsApp gruplarına çekti. WhatsApp gruplarında, "profesör" unvanını kullanan ve kendisini Recep Baştuğ olarak tanıtan dolandırıcı, canlı yayınlar ve mesajlar aracılığıyla sahte yatırım tüyoları verdi. Grup üyeleri daha sonra Azra Demir ismini kullanan diğer bir dolandırıcı ile WhatsApp üzerinden birebir iletişime geçirildi.

SAHTE MOBİL UYGULAMASI YAPTILAR

Mağdurlar, bu kişi tarafından "ARES INV" adlı sahte bir mobil uygulamaya yönlendirildi. Uygulamayı kullanan kişilerden banka hesaplarını sisteme entegre etmeleri istendi. Sonrasında ise şüpheli, şirketlerin hesaplarına doğrudan para transferi yapmalarını sağladı. Olayın ardından dolandırıldıklarını fark eden mağdurlar, soluğu cumhuriyet başsavcılıklarında aldı. Başvurular üzerine savcılıklar da söz konusu iddialarla ilgili soruşturma başlattı.

YÜKSEK KAZANÇ VAADİ

Mağdurlar, sundukları dilekçelerinde dolandırıcılığın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Bu kişilerden Ülkü B. savcılığa verdiği dilekçede, toplamda 5 milyon lira dolandırıldıklarını belirterek, sosyal medyada karşılaştığı bir yatırım grubuna katıldığını, burada "profesör" ünvanıyla tanıtılan bir kişinin canlı yayınlar aracılığıyla yatırım eğitimi verdiğini ifade etti. Söz konusu kişinin belirli hisse senetlerinin ertesi gün yüksek kazanç sağlayacağını söylemesi üzerine güvenerek yatırım yapmaya karar verdiğini kaydeden Ülkü B, yatırım yapabilmesi için kendisine ABD merkezli bir şirkete ait uygulamanın önerildiğini belirtti.

HİZMET BEDELİ VE VERGİ ÖDEMESİ DİYE EK PARA ALDILAR

Ülkü B, gönderilen görseller ve talimatlar doğrultusunda bankacılık bilgilerini bu uygulamayla entegre ettiğini ve ödemeleri buradan gerçekleştirdiğini aktardı. Yatırdığı paraları çekmek istediğinde ise "hizmet bedeli", "vergi ödemesi" gibi gerekçelerle kendisinden yüklü miktarlarda ek ödemeler talep edildiğini belirten Ülkü B, bu aşamada dolandırıldığını fark ettiğini kaydetti. Ülkü B, daha sonra iletişimde olduğu grupların kapatıldığını, şüpheli kişilere de bir daha ulaşamadıklarını ifade etti.

200 MAĞDUR TESPİT EDİLDİ

Bir kısım mağdurun avukatı Başbuğ Kürşad Safi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medya reklamları aracılığıyla yatırım vaadiyle mağdurların WhatsApp gruplarına çekildiğini anlattı. Türkiye genelinde farklı illerden şu ana kadar 200 mağdurun tespit edildiğini aktaran Safi, mağdurların kişi başı 200 bin ila 6 milyon lira arasında değişen tutarlarda zarar gördüğünü ifade etti.

VATANDAŞLARA UYARI

Avukat Safi, "Vatandaşların özellikle 'yatırım danışmanlığı' adı altında uygulama indirip profil oluşturarak ödeme talep eden şahıslara karşı dikkatli olması ve teyitli, kontrolü kendilerinde olan yasal banka uygulamaları hariç herhangi bir uygulama üzerinden yatırım yapmamaları mağduriyetin doğmaması adına tavsiyemizdir." ifadelerini kullandı.