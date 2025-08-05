Öldüresiye dövdüler! 4 kişinin 1 kişiyi darp ettiği anlar kamerada

Erzincan’ın Hocabey Mahallesi 1008. Sokak’ta gece saatlerinde yaşanan olay, mahalle sakinlerini korkuttu. Alkolün etkisiyle kontrolünü kaybeden bir şahıs, bir iş yerinin camlarını kırarak çevreye zarar verdi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Sarhoş şahıs camları kırdıktan sonra iş yerinde bulunan bazı gıda maddelerini yola fırlattı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Olay yerinde hafif yaralandığı tespit edilen şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken olayla ilgili inceleme başlattı.

