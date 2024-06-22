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Yatırımcı arsaya yoğunlaştı, muhtar devreye girdi! Pankartla ilginç uyarı

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Haziran 2024 18:05 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 18:06
Yatırımcı arsaya yoğunlaştı, muhtar devreye girdi! Pankartla ilginç uyarı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ovacık köyü muhtarı, köyden arsa almak isteyenleri kandırılmamaları için pankartla uyardı.

Konutlarda zam oranının artışı, ikinci el otomobilde durgunluk vatandaşları alternatif yollara yöneltti. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar son zamanlarda çeşitli illerde tarla ve arsalara yoğunlaştı.

ALACAKLARI UYARDI

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ovacık köyü’nde ilginç bir durumla karşılaşıldı. Lüleburgaz ilçesine bağlı Ovacık Köyü Muhtarı İlyas Tokatlı "arsa alıyorum diye, tarladan hisse alıp kandırılmayın” yazılı pankart açtı. Muhtar Tokatlı, Ovacık köyünden arsa almak isteyen vatandaşları kandırılmamaları için uyardı.

Yatırımcı arsaya yoğunlaştı, muhtar devreye girdi! Pankartla ilginç uyarı - 1. Resim

PANKARTTA GEÇEN İFADELER

Muhtar Tokatlı'nın konu ile açtığı pankartta, “Arsa alıyorum diye, tarladan hisse alıp kandırılmayın. 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesinin son paragrafında 'imar planı olmayan yerlerde her türlü yapılaşma amacıyla arsa ve parselleri hisselere ayıracak özel parselasyon planları, satış vaadi sözleşmeleri yapılamaz' denilmektedir. Ayrıca yine aynı kanunun 42. maddesine istinaden Kırklareli İl Özel İdaresi tarafından cezai işlem uygulanmaktadır. Almayı düşündüğünüz arazinin durumunu Ovacık Muhtarlığından öğrenmeden işlem yapmayınız” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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