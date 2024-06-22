Yatırımcı arsaya yoğunlaştı, muhtar devreye girdi! Pankartla ilginç uyarı

22 Haziran 2024 18:05 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 18:06

İzmir ve Antalya'da 40 adet arsa ve arazi satışa çıktı! 55 bin TL'den başlıyor

İzmir ve Antalya'da 40 adet arsa ve arazi satışa çıktı! 55 bin TL'den başlıyor

2024 yılının altın gibi değerli arsalarına sahip şehirleri belli oldu! Tunceli İstanbul'u geçti

2024 yılının altın gibi değerli arsalarına sahip şehirleri belli oldu! Tunceli İstanbul'u geçti

Konutlarda zam oranının artışı, ikinci el otomobilde durgunluk vatandaşları alternatif yollara yöneltti. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar son zamanlarda çeşitli illerde tarla ve arsalara yoğunlaştı.

ALACAKLARI UYARDI

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ovacık köyü’nde ilginç bir durumla karşılaşıldı. Lüleburgaz ilçesine bağlı Ovacık Köyü Muhtarı İlyas Tokatlı "arsa alıyorum diye, tarladan hisse alıp kandırılmayın” yazılı pankart açtı. Muhtar Tokatlı, Ovacık köyünden arsa almak isteyen vatandaşları kandırılmamaları için uyardı.

PANKARTTA GEÇEN İFADELER

Muhtar Tokatlı'nın konu ile açtığı pankartta, “Arsa alıyorum diye, tarladan hisse alıp kandırılmayın. 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesinin son paragrafında 'imar planı olmayan yerlerde her türlü yapılaşma amacıyla arsa ve parselleri hisselere ayıracak özel parselasyon planları, satış vaadi sözleşmeleri yapılamaz' denilmektedir. Ayrıca yine aynı kanunun 42. maddesine istinaden Kırklareli İl Özel İdaresi tarafından cezai işlem uygulanmaktadır. Almayı düşündüğünüz arazinin durumunu Ovacık Muhtarlığından öğrenmeden işlem yapmayınız” ifadelerine yer verildi.