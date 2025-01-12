Yavru goril için anket açılmıştı! İsmi belli oldu

12 Ocak 2025 13:31 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 13:50

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda bulunan ve koruma altına alınan yavru gorilin ismini belirlemek için sosyal medyada bir anket açmıştı. Üzüm, Kömür, Misket ve Zeytin isimleriyle yapılan anketin sonucu belli oldu. Yavru gorilin ismi "Zeytin" oldu.

İstanbul'da yakalanmıştı! Bakanlık isim arıyor: 'Yavru gorilin adı ne olsun?'

İstanbul'da yakalanmıştı! Bakanlık isim arıyor: 'Yavru gorilin adı ne olsun?'

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, 22 Aralık 2024 tarihinde Nijerya​'dan çıkış yapıp Bangkok​'a varacak olan kafes tipi bir yükü izlemeye aldı. Kutunun içinden, nesli tükenmekte olan bir goril yavrusu çıktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personeli tarafından tedavi ve bakımı yapılan yavru gorilin sağlık durumunun iyileştiği ve gözlem altında tutulduğu ifade edildi.

İSİM ÖNERİSİ İÇİN ANKET AÇILDI

İstanbul'daki bir hayvanat bahçesinde koruma altına alınan yavru goril için Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya üzerinden isim önerileri topladı. En çok önerilen dört isim; "Üzüm", "Kömür", "Misket" ve "Zeytin", Bakanlık'ın sosyal medya hesabında oylamaya sunuldu.

OYLAMADAN 'ZEYTİN' ÇIKTI

Oylamaya 122 bin 493 kişi katıldı. Katılımcıların yüzde 15,6'sı "Üzüm", yüzde 26'sı "Misket", yüzde 27,8'i "Kömür" ve yüzde 30,6'sı ise "Zeytin" ismini tercih etti. Oylama sonucunda, yavru gorilin ismi "Zeytin" olarak belirlendi.