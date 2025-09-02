Yaz eylül ayına sarktı! Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı: Termometreler 40 dereceyi aşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Eylül 2025 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son tahminlere Türkiye eylül ayında da yaz sıcaklarını hissedecek. Ülke genelinde sıcak havanın etkili olması bekleniyor.

5 İLDE HAVA YAĞMURLU

Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Ordu, Artvin, Ardahan çevreleri ile Hatay kıyılarının ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor.

SICAK HAVA UYARISI

Hava sıcaklığı yurdun kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Güneydoğu'da sıcaklık 40 dereceyi aşacak.

Rüzgar ise genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bölgelere göre hava durumunun ayrıntıları...

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 33°C Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 34°C Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 30°C Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 31°C Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 36°C Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu, kıyıları aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 29°C Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 32°C Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 32°C Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 30°C Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 32°C Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 26°C Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 35°C Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 38°C Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.