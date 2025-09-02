Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
31°
 | Onur Kaya

Yaz eylül ayına sarktı! Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı: Termometreler 40 dereceyi aşacak

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, yaz sıcakları eylül ayında da devam edecek. 5 ilde sağanak beklenirken diğer bölgelerde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Termometreler bazı şehirlerde 40 dereceyi aşacak.

Yaz eylül ayına sarktı! Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı: Termometreler 40 dereceyi aşacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 2025 tarihli raporunu paylaştı. Yapılan son tahminlere eylül ayında da yaz sıcaklarını hissedecek. Ülke genelinde sıcak havanın etkili olması bekleniyor.

Yaz eylül ayına sarktı! Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı: Termometreler 40 dereceyi aşacak

5 İLDE HAVA YAĞMURLU

Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Ordu, Artvin, Ardahan çevreleri ile Hatay kıyılarının ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor.

Yaz eylül ayına sarktı! Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı: Termometreler 40 dereceyi aşacak

SICAK HAVA UYARISI

Hava sıcaklığı yurdun kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Güneydoğu'da sıcaklık 40 dereceyi aşacak.

Yaz eylül ayına sarktı! Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı: Termometreler 40 dereceyi aşacak

Rüzgar ise genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bölgelere göre hava durumunun ayrıntıları...

Yaz eylül ayına sarktı! Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı: Termometreler 40 dereceyi aşacak

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • ÇANAKKALE °C, 33°C Az bulutlu ve açık
  • EDİRNE °C, 34°C Az bulutlu ve açık
  • İSTANBUL °C, 30°C Az bulutlu ve açık
  • KIRKLARELİ °C, 33°C Az bulutlu ve açık
Yaz eylül ayına sarktı! Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı: Termometreler 40 dereceyi aşacak
EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • AFYONKARAHİSAR °C, 31°C Az bulutlu ve açık
  • DENİZLİ °C, 36°C Az bulutlu ve açık
  • İZMİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık
  • MUĞLA °C, 36°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu
  • ANTALYA °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
  • BURDUR °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu
  • HATAY °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu, kıyıları aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA °C, 32°C Az bulutlu ve açık
  • ESKİŞEHİR °C, 29°C Az bulutlu ve açık
  • KONYA °C, 32°C Az bulutlu ve açık
  • NEVŞEHİR °C, 32°C Az bulutlu ve açık
Yaz eylül ayına sarktı! Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı: Termometreler 40 dereceyi aşacak

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • BOLU °C, 29°C Az bulutlu ve açık
  • DÜZCE °C, 30°C Az bulutlu ve açık
  • SİNOP °C, 32°C Az bulutlu ve açık
  • ZONGULDAK °C, 26°C Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • AMASYA °C, 34°C Parçalı ve çok bulutlu
  • SAMSUN °C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu
  • TOKAT °C, 35°C Parçalı ve çok bulutlu
  • TRABZON °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Yaz eylül ayına sarktı! Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı: Termometreler 40 dereceyi aşacak

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ERZURUM °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu
  • KARS °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu
  • MALATYA °C, 38°C Parçalı ve az bulutlu
  • VAN °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 42°C Az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP °C, 41°C Az bulutlu ve açık
  • MARDİN °C, 38°C Az bulutlu ve açık
  • SİİRT °C, 40°C Az bulutlu ve açık
