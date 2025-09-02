Yaz eylül ayına sarktı! Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı: Termometreler 40 dereceyi aşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Eylül 2025 tarihli hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son tahminlere Türkiye eylül ayında da yaz sıcaklarını hissedecek. Ülke genelinde sıcak havanın etkili olması bekleniyor.
Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Ordu, Artvin, Ardahan çevreleri ile Hatay kıyılarının ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor.
Hava sıcaklığı yurdun kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Güneydoğu'da sıcaklık 40 dereceyi aşacak.
Rüzgar ise genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Bölgelere göre hava durumunun ayrıntıları...
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.