Editor
Editor
 Özge Sönmez

Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklar geri dönüyor: Termometreler 42 dereceyi görecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, yeni haftada hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde çıkacak. Bazı bölgelerde ise zaman zaman yerel yağışlar görülecek. En yüksek sıcaklık Ankara'da 34, İstanbul'da 31, İzmir'de 33 derece olacak. İşte il il 1 Eylül hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı bulutlu, Ordu ve Giresun çevreleri ile ’un kuzeyi, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısı, Samsun, Trabzon ile Adana’nın doğusu ve Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklar geri dönüyor: Termometreler 42 dereceyi görecek

SICAKLIK 42 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

Yeni haftayla birlikte serin ve rüzgarlı havalara ara verilecek. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Megakentte en yüksek 31 dereceye kadar yükselecek, hafta boyunca en yüksek sıcaklık çarşamba günü 42 derece ile 'da kaydedilecek.

Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklar geri dönüyor: Termometreler 42 dereceyi görecek

BÖLGELERİMİZDE HAVA


MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İstanbul'un kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeyi yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklar geri dönüyor: Termometreler 42 dereceyi görecek

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklar geri dönüyor: Termometreler 42 dereceyi görecek

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinin batısı, Adana’nın doğusu ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklar geri dönüyor: Termometreler 42 dereceyi görecek

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji uyardı! Kavurucu sıcaklar geri dönüyor: Termometreler 42 dereceyi görecek

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun ve Trabzon'un doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 41°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

