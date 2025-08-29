Menü Kapat
 Özge Sönmez

Meteoroloji'den hafta sonu için kritik uyarı! Sıcaklıklar arttıkça artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yeni açıklamada hafta sonuna dikkat çekildi. Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak beklenirken, kıyı kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonu yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu. Tekin yaptığı değerlendirmede, hafta sonuna dikkat çekti. Bir süredir serinleyen havalar hafta sonunun gelmesiyle mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Meteoroloji'den hafta sonu için kritik uyarı! Sıcaklıklar arttıkça artacak

BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT: SAĞANAK GELİYOR

Fevzi Burak Tekin, yarın , , 'ın batısı ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde beklendiğini belirtti.
Tekin, pazar günü Kırklareli, Edirne çevreleriyle yine Hatay'ın kıyı kesimlerinde, pazartesi günü Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve salı günü itibarıyla ise Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde ve yer yer gök gürültülü sağanakların görüleceğini ifade etti.

Meteoroloji'den hafta sonu için kritik uyarı! Sıcaklıklar arttıkça artacak

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Hafta sonu 3 büyük kentte ise havanın az bulutlu açık olacağını aktaran Tekin, sıcaklıkların Ankara'da 33 ila 34, İstanbul'da 30 ila 33 ve İzmir'de ise 33 ila 35 dereceler arasında seyredeceğini söyledi.

Meteoroloji'den hafta sonu için kritik uyarı! Sıcaklıklar arttıkça artacak
