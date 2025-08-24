AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı! Bugün ve yarına dikkat: Şemsiyesiz dışarı çıkmayın

İstanbul ve yurt genelinde etkisini arttıran sıcak ve bunaltıcı sıcaklar etkisini yavaş yavaş kaybetmeye başladı. Megakentte 52 dereceleri gören sıcaklıklar gün geçtikçe iyiden iyiye düşüş göstermeye başladı. AKOM'dan yapılan son uyarıda İstanbul için gün verildi. Sağanak yağışın bugün ve yarın kenti esir alacağı bildirildi. Termometreler ise en düşük 27 dereceyi gösterecek. İşte detaylar...

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR

AKOM'dan yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı:

"Bugün ve yarın (Pazartesi) kuzey bölgelerimiz başta olmak üzere yerel gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri tahmin edilmektedir. Gün içerisinde sıcaklıkların 27 - 29 °C, gece ise 20 - 23 °C aralığında olması öngörülmektedir."