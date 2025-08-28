Menü Kapat
Hava Durumu
27°
Editor
Editor
 | Özge Sönmez

Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli sağanak uyarısı! Planı olanlar dikkat: Şemsiyesiz çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre; Denizli, Isparta, Artvin, Rize ve Hatay'da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklıklarında ciddi iniş ve çıkışlar görülmezken, iç kesimlerde haricinde diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Peki İstanbul, İzmir, Ankara'da bugün hava nasıl olacak? İşte il il 28 Ağustos Perşembe hava durumu değerlendirmeleri...

Genel Müdürlüğü 28 Ağustos Perşembe günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmelerde, ülkenin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Rize ve Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının, yurdun iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli sağanak uyarısı! Planı olanlar dikkat: Şemsiyesiz çıkmayın

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli sağanak uyarısı! Planı olanlar dikkat: Şemsiyesiz çıkmayın

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzey kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli sağanak uyarısı! Planı olanlar dikkat: Şemsiyesiz çıkmayın

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli sağanak uyarısı! Planı olanlar dikkat: Şemsiyesiz çıkmayın

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli sağanak uyarısı! Planı olanlar dikkat: Şemsiyesiz çıkmayın

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli sağanak uyarısı! Planı olanlar dikkat: Şemsiyesiz çıkmayın

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Artvin ve Rize kıyıları ile bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak yağışlı

TOKAT °C, 33°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerinin yüksekleri yerel sağanak yağışlı

Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli sağanak uyarısı! Planı olanlar dikkat: Şemsiyesiz çıkmayın

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli sağanak uyarısı! Planı olanlar dikkat: Şemsiyesiz çıkmayın

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

