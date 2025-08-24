Menü Kapat
26°
Hava sıcaklıkları düşüyor! Meteoroloji duyurdu: 10'dan fazla ile yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 24 Ağustos Pazar hava tahminlerine göre yurdun kuzeyi yağışlı bir günün etkisi altına girecek. Birkaç gündür devam eden bunaltıcı havanın ara vermesi ve sıcaklıkların 5 derece kadar düşmesi bekleniyor. Ancak yurdun iç kesimleri mevsim normallerinin üzerinde sıcaklar yaşamaya devam edecek.

'nin kuzey kesimleri yağışlı bir pazar günü geçirecek. Özellikle kıyıları ve Bölgesinin doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak görülebilir.

Hava sıcaklıkları düşüyor! Meteoroloji duyurdu: 10'dan fazla ile yağış geliyor


PAZAR GÜNÜ YAĞIŞ BEKLENEN YERLER

Özellikle öğlen saat 12.00 itibarıyla Bursa, Kocaeli hattından başlayarak Karadeniz kıyıları boyunca Artvin'e kadar yağmur bekleniyor. Batı Karadeniz'de Bolu, Zonguldak ve Düzce etkili gök gürültülü yağışlar yaşayacak. Samsun, Trabzon ve Rize de aralıklı yağışlar yaşayacak. Meteoroloji vatandaşların ani ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Hava sıcaklıkları düşüyor! Meteoroloji duyurdu: 10'dan fazla ile yağış geliyor

BİR YANDA SICAKLIKLAR DÜŞECEK BİR YANDA AŞIRI SICAKLAR KAVURACAK

Hava sıcaklıkları yurdun batısında ve kuzey kesimlerinde 3-5 derece kadar düşmesi bekleniyor. Güney ve doğu kesimleri mevsim normallerinin üzerinde kavrulmaya devam edecek.

Hava sıcaklıkları düşüyor! Meteoroloji duyurdu: 10'dan fazla ile yağış geliyor

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyıları ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusu yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

